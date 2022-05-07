為事業打拚 學識思前想後 ERROR保錡盼形象負變正

【明報專訊】男團ERROR成員吳保錡（保錡）最近推出首支個人單曲《猥瑣》，以自嘲方式剖白內心情感。感情經歷豐富的他承認愛情上是一個易沉船的人，故現階段不想被愛情拖後腳，希望專注事業能闖出一片天，努力成為一個得到大家認同的歌手。出道至今所經歷的事情，亦令他學識四個字「思前想後」。至於被指與舊愛張沛樂（沙律）再見不是朋友，保錡直認跟對方已無聯絡。

保錡形象搞笑，今次單飛，以一首慘情歌《猥瑣》與樂迷見面，這個反差得到樂迷支持，獲不少正評。不過保錡還未放下心頭大石，因未知成績好與不好的定義是什麼，「我當然想成績好，才有機會努力下去」。經理人花姐（黃慧君）讚這是她近期喜愛的歌，保錡開心得到花姐認同，是一支強心針，「花姐從未讚過我，今次應該是第一次，很感恩，恍如得到上帝的認可」。

邀舒文黃偉文炮製《猥瑣》

保錡一直渴望做到一首屬於他的單曲，今次從開會籌備、錄歌到拍MV都有參與，中間又去學唱歌，花半年時間製作，當見到自己「BB」面世特別開心。新歌由舒文監製及黃偉文填詞是他的要求，「他們是我偶像，除了他們，我想不到可以找誰。我跟花姐說，很想舒文幫我做這首歌；對方非常注重細節，更幫我改掉所有陋習，成為一個及格歌手，例如咬字、用氣及唱腔，他逐樣幫我改，他既幫我做歌又教我唱歌，今次真的超級划算。至於黃偉文，是我拍他的門，問可否幫我填詞」。

拍MV獲偶像Heidi帶入戲

保錡認為歌詞寫出很多人心聲，尤其喜歡「對待人最熱情的我，她竟然稱之為惡魔」這一句，唱的時候令他回想中學時期，曾被自己喜歡3年的女生嫌棄，「我當時係宅男，對方應嫌我樣衰」。他在MV收起平時的喜感，與女主角李靜儀（Heidi）認真演戲，他說：「超難，因我不會演戲，拍攝前下了很多苦功，看很多戲，希望演出來不會讓人覺得搞笑，而且無得NG，因製作費有限。」他對着偶像Heidi不緊張，對方是專業演員，能帶他入戲。保錡說拍MV的錄影廠對他有特別意義，因ERROR第一首歌是在同一場地拍攝，「這代表一個開始，也是一個因果，因有ERROR，我才有機會唱歌」。

不少人會以網上點擊率評定歌曲受歡迎程度，保錡認為得到港人喜歡才最重要，「我現在不會只看網上點擊率，怎樣為之好聽或不好聽？像我聽陳柏宇《固執》和側田《好人》、《命硬》，這些歌都未去到1000萬點擊，但我已聽了很多年，歌曲能令大家喜歡和留下深刻印象更重要」。

與舊愛張沛樂合作無問題

推出情歌難免令人想到他豐富的感情經歷，感覺他用情不專。保錡自覺不懂愛情，「我現在無愛情觀，因我覺得暫時不適合拍拖。我是很易沉船的人，一拍拖就很投入，但人大了反而沒那麼想拍拖，現在把工作放第一位，想專心事業，希望闖出一片天」。當日與沙律愛得高調，現在卻再見不是朋友，還傳沙律與ViuTV解約，因想跟他劃清界線？保錡稱合約方面不清楚，但跟對方已沒聯絡。至於是否朋友，不是單方面說，若有機會合作都無問題。

「有收入才可繼續追夢」

出道至今，保錡經歷不少風浪，事業曾一度跌落谷底，但他願意為自己過去負責，努力一步一步將形象由負變正。保錡將這3年多的經歷形容為拍攝真人騷，觀眾與網民都是他的「父母」，如教仔般鞭策他成為一個人，「我覺得最大改變是現在很想努力做好每個作品，說話和行動前會思前想後，學習有耐性，和懂得欣賞別人優點；生活上就沒改變」。現在有明確目標，想成為別人覺得他是一個歌手，「做歌手是我由細到大的夢想，希望透過音樂讓大家看到ERROR以外一個認真的保錡，為此要付出很大努力，所以今次非玩着幹。做音樂也是我搞笑的動力，有收入才可繼續追夢。」

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記者：陳釗

攝影：劉永銳

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