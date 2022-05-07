扮齊MIRROR十二子 張敬軒：甫士超級難擺

【明報專訊】張敬軒（軒仔）獲手機品牌邀請出任導演，拍攝以黑夜為題材的手機電影《前夫的愛》，他在彩蛋海報中一人分飾MIRROR十二子，自嘲以「無賴方式」在片中曝光。雖然只是「復刻海報」，但他視每個細節都是專業製作一部分，絕不馬虎，為還原十二子的不同造型，軒仔花逾10小時化妝及拍攝，並找來幾件原裝的MIRROR衣服提高還原度，其他服裝都是特別訂做，他說：「拍照時才發現那些甫士超級難擺，要有很好的舞蹈底子，原來要成為男團一員，一點也不簡單！」

軒仔又撰寫千字文談感受，說入行至今，見證三四代藝人的年代，有成功有失敗，最重要是努力。

讚MIRROR跌低又爬起身

談到MIRROR，他說：「這12名年輕人，4年前從這個城市的四方八面、各行各業行出來，憑着自己努力及觀眾支持，跌低又爬起身，最後成為今天本地最成功、人氣最高的男子組合。當然除自身努力，身邊團隊亦同樣重要。」軒仔鼓勵觀眾、樂迷用不同角度支持樂壇，無論歌手或觀眾，都可以作出提醒，將自己的看法及經驗分享，又或是創造條件，讓他們有更好的舞台發揮，盡力提供資源後，接下來就要靠他們自己嘗試及開創。他亦寄語新一代樂迷，支持喜愛歌手外，亦可嘗試給予多點關注其他資源較少的新單位，擴闊生活品味。

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