與男友分手喊足兩個月 江嘉敏自爆有青靚白淨男藝員追求

【明報專訊】27歲江嘉敏2016年加入無綫，多年來有不少是非及負面新聞，日前她接受林柏希主持網台節目《月傾會》訪問，被問到覺得大眾對其印象如何時，她說：「是非精囉，我是有少少不開心，因自己性格衝動，總之很好多東西加起來，變成觀眾焦點，就覺得我有很多新聞、很多是非，江嘉敏就等於負面，扼殺了我們背後有幾努力的付出。」

與王浩信傳緋聞一度崩潰

江嘉敏與人夫王浩信拍劇集《兄弟》傳出緋聞，一度令她情緒崩潰。她說：「拍《兄弟》時，出現我人生第一篇新聞，當刻我應付不到，好記得我衝去監製間房，跟他說我不想再拍下去，因我不識怎去處理這個是非。當時情緒不穩定，我說要在TVB天台跳下來；後來獲張繼聰和監製開解，說好小事，將來回看，會覺得是很皮毛的事。」

江嘉敏承認與拍拖4年的電競公司高層男友Anthony已分手數月，她在這段關係中學到的東西就是要溝通。分手當然不開心，她喊了兩個月。她自爆有追求者，是同公司、姓氏不普通、青靚白淨又斯文的男藝員，對方為她寫了一首歌及拍MV，好sweet。不過她未有接受對方，覺得自己現在的狀態不適合拍拖。

娛樂組