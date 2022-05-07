TVB主播不知姜麗文母親離世 賴彥妤問如何慶祝母親節 網民鬧爆

TVB娛樂新聞台主播賴彥妤（右）問姜麗文（左）如何跟媽咪慶祝母親節，提問後一臉驚慌望向鏡頭外，相信是有同事提醒她不應問此問題。（視頻截圖）

【明報專訊】TVB娛樂新聞台接連發生主播訪問嘉賓時的蝦碌事件，繼年初黃婉恩將馬時亨叫錯「馬善行」，又叫不出林子祥名字後，另一主播賴彥妤前日採訪處境劇《愛‧回家之開心速遞》母親節宣傳活動時，被指訪問姜麗文前未做「功課」，問母親已離世的姜麗文，如何跟媽咪慶祝母親節？姜麗文未有介懷，大方表示爸爸秦沛身兼母職，母親節會跟爸爸慶祝，跟哥哥姜文杰下廚。網民讚賞姜麗文的表現，並鬧爆賴彥妤無禮。

姜麗文的父母秦沛與梁盛子在她一歲時已分開，她曾透露爸爸秦沛為爭撫養權花盡全副身家，並一手湊大她和哥哥姜文杰。她當時說︰「親生媽咪在我一歲前已經離開，我不會嬲，但真的對她沒任何感覺。」2016年梁盛子在加拿大因腦溢血離世，終年60歲。

姜麗文大方回應化解尷尬獲讚

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》前日舉行主題「世上只有媽媽好」母親節活動，姜麗文出席參與。TVB娛樂新聞台派出主播賴彥妤訪問姜麗文，她問姜麗文：「母親節快到了，你剛剛回港，有沒有計劃如何跟媽咪慶祝？」賴彥妤提問後，見她一臉驚慌望向鏡頭外，相信是有同事提醒她不應問此問題。姜麗文表現大方，面帶笑容回答：「母親節會同爸爸一齊慶祝，因為爸爸有好幾年是單親，今年爸爸在香港，會在哥哥屋企煮餐好的給他食，同埋我會DIY禮物送給他。」不少網民留言鬧賴彥妤未有做功課，問題無禮；並大讚姜麗文表現好大方。

27歲賴彥妤畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，曾參選2014的中華才藝小姐（香港區）、英國華裔小姐等，2020年及2021年先後參選港姐皆落選，其後獲無綫簽約，現擔任娛樂新聞台主播。

黃婉恩叫錯馬時亨 不識林子祥

另一落選港姐黃婉恩亦擔任TVB娛樂新聞台主播，今年1月做網上直播採訪馬時亨主持的節目，當日林子祥擔任嘉賓。黃婉恩開口已講錯馬時亨為「馬善行」，當時馬時亨一臉愕然反問：「馬咩？」黃婉恩想更正，但繼續叫錯「馬事行」。馬時亨搖頭說：「你連名都講錯！」黃婉恩於是改口叫「馬生」，馬時亨說：「你講錯名，一定要cut咗再嚟過。」訪問重新開始後，黃婉恩連林子祥名字也叫不出，「Hello，兩位好，想知道馬生今日點解會邀請呀、呀、呀……特別嘉賓嚟嘅？」情况尷尬。網民斥她沒做「功課」，連受訪者名字也講錯，表現不專業，連累公司。

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