粉絲擔心有人渾水摸魚 柳應廷Edan歌迷會齊捲財務風波

【明報專訊】MIRROR成員各有歌迷會，經常集資為偶像做應援活動。近日柳應廷（Jer）與呂爵安（Edan）的歌迷會分別鬧出是非。有Jer的粉絲爆料稱歌迷會近日公布2021/22年度的財務報告，顯示過去一年透過售賣應援物等獲得100萬元利潤，但用作應援的使費只有28萬元。有粉絲追問剩餘近80萬盈餘去了何處，但未獲回應。該粉絲又稱歌迷會以月租1萬元，租用一處地方20個月，花費20萬元，卻未透露租用地點和目的。歌迷會的資金一直存放在其中一名管理人的戶口，數目龐大，但欠缺監管，擔心會否有人渾水摸魚。

Edan歌迷會其中一名管理人，數月前曾公開鬧Edan，惹來其他粉絲不滿，要求該管理人辭任，但事隔半年，對方仍未落台。此外，也有粉絲投訴歌迷會，至今未向集資的歌迷交代財務狀况。

花姐望鏡粉體諒歌迷會管理人

MIRROR經理人黃慧君（花姐）近日在社交網發文回應，「關於各FC嘅財務狀况及運作，他們都有定期向我報告及諮詢，FC的ADMIN們一直無收取任何報酬，義務為MIRROR應援，所以希望鏡粉們都可以多啲體諒及支持佢哋。FC + FANS = MIRROR。希望未來日子繼續有你們陪MIRROR一起成長」。

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