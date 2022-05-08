染疫康復 體會健康無價 張名雅約定家人「隔空」慶祝母親節

【明報專訊】張名雅2012年當選港姐冠軍，之後簽約無綫成為藝員，拍劇及擔任節目主持。2016年她與律師蔡錦豪結婚，兩年內先後誕下長子Mario和幼子Milo，她未有放棄演藝事業，繼續兼顧事業與家庭。她既是媽咪、女兒及孫女，以往母親節會帶兒子見太婆婆，四代同堂熱鬧慶祝，不過今日母親節只能跟家人「隔空」同步用膳，因早前第五波疫情爆發高峰期，兩子與她先後確診，即使目前社交距離措施放寬，仍擔心有危險。染疫康復後，張名雅深深體會全家人齊齊整整已心滿意足，「只要兩個寶貝仔同我講『媽咪， I Love You』，還有家人健健康康，比起任何禮物更加無價」。

34歲張名雅日前與兩子、父母到公園家庭樂，兒子送吻又畫畫給她預祝母親節，溫馨幸福。今年2月中，她在社交平台透露兩子確診及一度發高燒，令她非常擔心，及後因照顧兒子連自己也染疫，一家人經歷惶恐不安的日子；幸她與兒子居家隔離16日已康復。

疫下廚藝突飛猛進

今日母親節，張名雅表示社交距離措施放寬，容許8人同枱用餐，亦未敢掉以輕心，決定留家過節，她說：「以往會跟外公、外婆、媽咪、阿姨、姨丈和我的兒子四代同堂外出用膳慶祝，不過現在都擔心有危險，因為有老有嫩，外公剛90歲生日，所以今年會各自留家食飯，約定時間一齊上網開『Zoom』隔空慶祝。」張名雅體會疫情帶來有得亦有失。「失」是大家都像被困，不能出外旅行，又要留家工作，最無奈是小朋友未能返學，很影響他們學習和正常社交。「得」是讓過去工作太忙的丈夫多了時間留家，造就一家人共敘的開心時刻，更意外地令她廚藝突飛猛進，「以前不太識下廚，因疫情我上網鑽研廚藝，每日要想定煮什麼餸及煮得美味。現在已訓練到15分鐘煮出3餸。他們最喜歡是我煮的多春魚和黑椒牛仔骨，每次都吃清」。

終極夢想紅館開騷

當選港姐冠軍後加入娛樂圈至今10年，張名雅決定不續約無綫另謀發展。原來她曾參加歌唱比賽，終極夢想是踏上紅館開演唱會，雖離目標很遠，但希望能靠自己實現，她說：「其實參加選美前，我在加拿大曾參加歌唱比賽。小時候沒想過選美，反而喜歡唱歌跳舞，很有表演慾。現在變自由身，希望可延續多年的『歌手夢』。見到《聲夢傳奇》一班小妹妹，又有很多新歌手出現，不過追夢不分年齡，想給自己幾年時間去試，未必是出專輯或開紅館騷，能夠自彈自唱有自己的歌已開心。」

用積蓄追夢都值得

張名雅表示為追夢願意付出，「知道自資出歌要花很多錢，也明白離開無綫後，很多事要靠自己，不過都是值得的。我可以用積蓄，老公也會資助，他很支持我」。她不介意成為「媽咪歌手」，已請求好友馮允謙幫手作曲，題材關於親情或分享一個女生蛻變的經歷，盼得到大家共鳴。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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