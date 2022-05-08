掌摑事件餘波未了 韋史密夫新片被指押後上架

【明報專訊】韋史密夫（Will Smith）出道逾30年，憑《王者世家》初嘗金像影帝滋味，卻在奧斯卡頒獎禮掌摑頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock），形象毁於一旦，被罰禁足奧斯卡10年，不少拍攝計劃煞停之外，連原定今秋在影視串流平台Apple TV+上架的新片《Emancipation》也被迫延後。

《Emancipation》根據真人真事改編，講述1860年代，在棉花田飽受虐待的奴隸Peter，歷盡艱辛逃過追捕，終於到北方加入聯邦軍參戰的故事。除了韋史密夫，還有《變種特攻：兩極爭霸》賓科士打（Ben Foster）主演，並由《邊緣特訓》安東尼奎克（Antoine Fuqua）執導，2020年中宣布開拍。

AppleTV+被指斥資10億買版權

去年有報道指，華納兄弟、美高梅、環球影業都參與競投《Emancipation》，最終由影視串流平台AppleTV+以1.3億美元（約10.1億港元）高價取得版權。AppleTV+啓播逾3年，內容暫時雖不及Netflix及Disney+等競爭對手，但銳意發展串流平台，今年在奧斯卡頒獎禮更大放異彩，憑講述聾啞家庭及有歌唱天分健聽女兒故事的《心之旋律》，贏得最佳電影、改編劇本及男配角3獎，成為大贏家。事實上，AppleTV+去年初在美國辛丹斯電影節正是以破紀錄價取得《心》片發行權，之後再披荊斬棘贏得3項金像獎，為AppleTV+省靚招牌。

據美媒《Variety》報道，AppleTV+原安排《Emancipation》今年秋天上架，正是瞄準來年的頒獎禮季節，希望繼《心之旋律》後，《Emancipation》能再下一城。根據看過該片片段的製作人透露，韋史密夫有機會蟬聯影帝，繼1990年代湯漢斯（Tom Hanks）憑《費城故事》及《阿甘正傳》連續兩屆在奧斯卡稱帝後，神話或可再現。不過隨着韋史密夫今年在奧斯卡頒獎台掌摑諧星基斯洛克後，前者所有拍攝計劃被迫煞停，《Emancipation》亦被指會抽起今秋檔期，押後至明年才上映。

衝奧電影排隊上架

另一方面，AppleTV+也不乏計劃在奧斯卡爭獎的電影排隊上架，例如在今年辛丹斯電影節贏得觀衆獎的《Cha Cha Real Smooth》，由《格雷的五十道色戒》女星狄高達莊遜（ Dakota Johnson）主演，已安排在6月17日上架。另外，《無間道風雲》馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導、《千萬別抬頭》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）伙拍《犬山記》謝西派蒙斯（Jesse Plemons）主演的《The Killers of the Flower Moon》，也被視為爭獎作品。《艾拔貴性》路哲高加西亞（Rodrigo Garcia）執導的《Raymond & Ray》，講述《迷幻列車》伊雲麥葵格（Ewan McGregor）與《月光騎士》伊頓漢基（Ethan Hawke）扮演同父異母兄弟，活在父親陰影下的故事，以及導演彼得法拉利（Peter Farrelly）自奧斯卡最佳電影《綠簿旅友》後的新作《The Greatest Beer Run Ever》，集合《歌舞青春》碩克艾佛朗（Zac Efron）及《帝國驕雄》羅素高爾（Russell Crowe）主演，據報上述3片今年都會在AppleTV+上架。