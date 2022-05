next

【明報專訊】班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)、伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)等主演的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),上周四在美國上映優先場,收3600萬美元(約2.8億港元),佔史上最佳優先場成績第8位,頭7位順次為《復仇者聯盟:終局之戰》、《星球大戰:原力覺醒》、《蜘蛛俠:不戰無歸》、《星球大戰:最後絕地武士》、《哈利波特:死神的聖物II》、《星球大戰:天行者崛起》及《復仇者聯盟:無限之戰》。

另外,《奇異博士2》亦力壓今年3月月上映的《蝙蝠俠》2160萬美元,成為今年最佳優先場票房。業內人士估計,《奇異博士2》首周末可收1.75億美元(約13.65億港元)或以上,證明Marvel電影在疫下依然捧場者眾。去年12月中上映的《蜘蛛俠:不戰無歸》,至今全球收18.9億美元,進佔史上最高票房第6位,《奇異博士2》能否締造同樣佳績,值得留意。