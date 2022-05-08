【開箱】續談《奇異博士2》 新英雄集結媲美《復仇者聯盟》

【明報專訊】「英雄集結」近年成為Marvel電影的賣座方程式，《奇異博士2：失控多元宇宙》亦不例外，今集主角除了「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）和「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）之外，還有全新登場的「美國小姐」蘇芝奧高美絲（Xochitl Gomez），加上影響力媲美「復仇者聯盟」的全新組織「光明會」，以及奇異博士未來妻子「克莉」亦壓軸登場，驚喜不斷。

電影版權回歸MCU

《奇異博士2》預告片曾經提到光明會一詞，根據漫畫原著，它是由復仇者聯盟中「最強大腦」成員組織而成，他們智勇雙全，以保衛地球為己任。至於戲中出現的光明會，則來自另一宇宙，包括《無聲絕境》尊卡辛斯基（John Krasinski）扮演《神奇4俠》的「神奇先生」、柏德烈史超域（Patrick Stewart）繼《變種特攻》後再次飾演「X教授」、《美國隊長》希莉艾維（Hayley Atwell）手持神盾化身「卡特隊長」、《異人族》安生蒙特（Anson Mount）扮演「黑蝠王」，還有拉莎娜連治（Lashana Lynch）的黑暗版Marvel隊長等。

自從迪士尼收購21世紀霍士後，《神奇4俠》與《變種特攻》等電影版權，正式回歸Marvel電影宇宙（MCU），《奇異博士2》出現神奇先生和X教授的意義有多重大，可謂不言而喻。問題是《蜘蛛俠：不戰無歸》導演鍾華斯（Jon Watts）原定執導新版《神奇4俠》，早前突然宣布退出，令到新片開拍計劃出現變數。新版《變種特攻》則一直只聞樓梯響，假如《奇異博士2》票房成功，有望加快開拍進度。

至於美國小姐，早前有傳Marvel將會開拍她的獨立劇集，情况跟即將在影視串流平台Disney+上架的《Ms.Marvel》相同，為下一階段的MCU，壯大年輕英雄的力量，令人拭目以待。

《奇異博士2》以主角出席舊愛姬絲汀婚禮開始，亦以他向另一宇宙的姬絲汀說「我愛你，我愛每一個宇宙的你」結束，可謂首尾呼應，而此對白亦有望取代鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4：終局之戰》說出「我愛你3000」，成為Marvel電影的最新金句。

查莉絲花朗彩蛋亮相

新片放映完畢，收錄兩段彩蛋，其一是金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）驚喜亮相，飾演暗黑宇宙中最強女巫克莉，白髮紫衫的她穿越多元宇宙，來到地球找上奇異博士，要他收拾紅女巫破壞多元宇宙這個爛攤子。根據漫畫原著，她是奇異博士的妻子，換句話說，在MCU未來作品中，有望出現夫妻同場的畫面。

至於第二個彩蛋看似無聊，以為只博觀眾一笑？實情是為導演森雷米的忠實粉絲而拍，片中來自另一宇宙的紐約小販，正是森雷米執導經典黑色喜劇《鬼玩人》男主角布魯斯金寶（Bruce Campbell），二人合作無間，無論是《鬼玩人》系列抑或《蜘蛛俠》三部曲，都可見到布魯斯登場，客串《奇異博士2》，足證二人友情深厚。