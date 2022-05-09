楊茜堯曬濕身孕照談母愛 黎姿惜媽媽感激無條件付出

【明報專訊】昨天是母親節，不少圈中靚媽藉這日子大談當母親感受。育有一對子女的楊茜堯，在社交平台貼出懷着細仔Eden時的大肚寫真，相中的她大玩濕身透視誘惑，挺着巨肚火辣性感，並留言：「懷孕只是一個過程，卻迎來一輩子的陪伴。成為兩個孩子的媽媽，深深感受母親的偉大，謝謝我媽媽孕育了今天的我，讓我有機會延續這份愛。謝謝您在我任性，無理的時候依然守護我，愛我。在您身邊，我永遠都是小孩子，感恩我能夠擁有。」楊茜堯向母親及奶奶表愛意，祝她們母親節快樂。

陳凱琳從孩子角度看世界

陳凱琳跟丈夫鄭嘉穎偕一對兒子到室內遊樂場，又到戶外玩水，嘉穎餵老婆吃蛋糕，甜蜜放閃。陳凱琳在社交網貼出全家福，留言：「我從有孩子的過程中，學到最重要的一課，是擁有童心的美好，通過簡單的鏡頭看世界，從小事中找到快樂，最重要的是：生活、呼吸和享受當下的時刻。母親節快樂！」

三女之母黎姿（現名馬黎珈而）在社交網上載跟母親的新舊合照，其中一張新相她親親媽媽面頰，十分溫馨。黎姿留言：「不經不覺當了媽媽十多年，都算是有點經驗和心得的媽咪吧。但每當想想自己媽媽已經當了幾十年母親，照顧了我們這麼多年，仍然是無條件付出，永遠為子女着想，我就知道還有很多要學習的地方。多謝媽媽一直的愛惜，祝所有母親身體健康！節日快樂。」

王浩信透過女兒跟太太表心迹

身在內地的王浩信在微博貼了跟女兒王靖喬（QQ）視像的照片，相中王浩信戴上眼鏡展示開心笑容，QQ只露出一雙大眼睛。王浩信寫道：「感謝所有母親，母親節快樂！」​​​

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