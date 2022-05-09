跪地唱《天若有情》 李玟自爆曾迷戀劉德華

【明報專訊】內地湖南衛視及芒果TV早前宣布多個綜藝節目停播一星期，有指是因為長沙市發生樓房倒塌意外致多人遇難，電視台因此決定暫停播放綜藝節目。惟音樂節目《聲生不息》未受影響，昨午12時如常在芒果TV播出，湖南衛視及無綫在晚上播出新一集。李克勤、林子祥和李玟等輪流獻唱。

李玟穿上仿婚紗設計的低胸露背拖尾長裙出場，配合面上閃爆的「鑽石眼淚」化妝，非常吸睛。她以哀怨style獻唱《天若有情》，深情演繹唱至眼泛淚光，投入忘我跪地獻唱兼瞓地。主持何炅跟李玟笑說：「剛才你倒下的時候，我和王祖藍都覺得，如果我們不上前扶你，你是不肯起來的。」

李玟透露在十五六歲時看電影《天若有情》，感動落淚，戲中主角劉德華很有型，所以好想當女主角吳倩蓮的角色。李玟被問劉德華知否自己成為她的初戀？她笑說：「他現在知道了。」

李克勤唱《傻女》曬震音

李克勤以演奏廳style獻唱《傻女》，唱功表現零瑕疵，尾段大曬震音絕技。《傻女》原唱者陳慧嫻接受節目電話訪問時說：「很多人說，是聽着這首歌長大，我很榮幸。每個人都有年輕的時候，但不是每個人都有機會，成為其他人年輕時的回憶。」

跟陳慧嫻合作無間的唱片監製歐丁玉，在節目中分享《傻女》背後小故事，「當時是慧嫻的事業最高峰，她不想在這個時候離開，但沒有辦法，因應承了父親一定要去外國讀書，所以這首歌是傷感的」。

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