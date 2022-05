《奇異博士2》美開畫收7億今年新高

next

【明報專訊】班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)、伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)等主演的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),繼上周四在美國上映優先場收3600萬美元(約2.8億港元),刷新今年最佳優先場成績後,周五開畫亦報捷,收9000萬美元(約7億港元),不但力壓今年3月上映的《蝙蝠俠》,暫列2022年冠軍,並且進佔史上最佳開畫票房第7位。

過去兩年受疫情影響,重挫戲院票房,隨着《蜘蛛俠:不戰無歸》去年成為疫市奇葩,疫情緩和下,上周五上映的《奇異博士2:失控多元宇宙》也有望締造佳績,重建疫前風光。《奇異博士2》除了評價不俗外,據報開場前會放映占士金馬倫(James Cameron)執導《阿凡達》續集《Avatar: The Way of Water》的首條預告片,也吸引不少觀衆。結果上映首日收9000萬美元,除了是今年最佳開畫成績,亦僅次於《復仇者聯盟:終局之戰》、《蜘蛛俠:不戰無歸》、《星球大戰:原力覺醒》、《復仇者聯盟:無限之戰》、《星球大戰:最後絕地武士》及《哈利波特:死神的聖物II》,成為歷來最佳開畫票房第7位。

《奇異博士2:失控多元宇宙》上周三起在全球多個國家及地區上映,除了美國票房報捷外,《奇異博士2》在韓國亦締造佳績,上映4天累計超過300萬入場人次,成為今年最高紀錄,亦是疫後僅次於《蜘蛛俠:不戰無歸》及韓片《絕路狂逃》後當地的最佳成績。《絕路狂逃》在當地以361萬人次埋單,《奇異博士2》上映4日已接近此成績,相信要進佔第二位只是一步之遙,事實上前天單日已錄得65萬人次入場。

另外,《奇異博士2》男主角班尼狄甘柏貝治參演綜藝節目《周六夜現場》前晚播出。他借今年憑《犬山記》角逐奧斯卡最佳男主角,卻敗給《王者世家》韋史密夫(Will Smith)來搞笑,「我被韋史密夫打(敗)了……不是身體上!」諷刺奧斯卡頒發影帝前約半小時韋史密夫上台摑了頒獎嘉賓兼諧星基斯洛克(Chris Rock)一事。班尼狄自言除了《奇異博士2》,大家似乎不知道他有份演出其他電影,例如《犬山記》,問身旁的《周六夜現場》創作人朗尼米高斯(Lorne Michaels)有否看過,後者說:「沒人看過。」

「男女雷神」合照曝光

繼《奇異博士2》後,另一Marvel超級英雄片《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder),落實今年7月8日在美國開畫,首條預告片上月曝光,除了有「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)積極操肌的片段外,「星爵」基斯柏特(Chris Pratt)、「女武神」泰莎湯遜(Tessa Thompson)等亦有亮相,曾演出《雷神》首兩集的《黑天鵝》金像影后妮坦莉寶雯(Natalie Portman),預告片尾聲亦高舉「雷神槌」,其「女雷神」造型首次曝光。《Empire》電影雜誌前日公開「男女雷神」的合照,只見身形嬌小的妮坦莉站在「雷神」基斯漢斯禾夫身邊一點也沒輸氣勢;導演泰卡韋迪迪(Taika Waititi)更在訪問中大談妮坦莉的「女雷神」角色,稱會展現她搞笑的一面。