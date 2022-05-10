BAFTA電視獎辛賓稱帝 《魷魚遊戲》飲恨 祖迪高瑪四年兩度封視后

祖迪高瑪在《Help》扮演護理員，其中一幕講述新冠疫情爆發初期，在護老院獨自通宵工作，卻怎也打不通急救求助電話，整場戲26分鐘一take過，是對演技的嚴峻考驗。

【明報專訊】《最後絕鬥》祖迪高瑪（Jodie Comer）自2017年起五度獲英國電影及電視學院獎（BAFTA）提名電視劇最佳女主角，2019年憑《獨行殺姬》首次封視后，前晚在BATFA頒獎禮，以電視電影《Help》的護理員角色再下一城。《權力遊戲》男星辛賓（Sean Bean）則憑劇集《Time》的囚犯角色稱帝，《Time》兼奪最佳迷你劇，成為大贏家。至於獲兩項提名的韓劇《魷魚遊戲》則全軍覆沒。

現年29歲的祖迪高瑪憑《佛斯特醫生》的「小三」角色成名，亦即後來翻拍成韓劇《夫妻的世界》韓韶禧扮演的同一角色，不過直到在《獨行殺姬》飾演殺手Villanelle，才奠定一線女星之位。祖迪在電視電影《Help》扮演一間護老院的新晉護理員，面對患有認知障礙阿茲海默症的中年男子，懂得尊重及充滿耐心，能安撫偶發恐慌的他，但當新冠疫情爆發，情况急轉直下。據報該劇反映了疫情初期，護老院受重創並面對的困境。結果祖迪擊敗《東城夢魘》琦溫絲莉（Kate Winslet）等對手封后。

《Help》除了祖迪高瑪封后外，嘉菲泰臣（Cathy Tyson）亦贏得最佳女配角獎。祖迪致謝時多謝播出《Help》的第四台，並稱最初已相信該片劇本，她感激編劇積科恩（Jack Thorne）及片中扮演患有認知障礙中年漢的史提芬葛林（Stephen Graham），稱他們的正直、熱情完全改變了她的看法，以及往後選擇工作的優先次序。講述少女過着雙重生活的《In My Skin》贏得最佳劇集。辛賓憑《Time》贏得最佳男主角獎，並膺最佳迷你劇。《Time》只有短短3集，講述辛賓扮演的教師，醉駕導致他人死亡而身陷囹圄，面對從未嘗過的牢獄生活，還有對死者家屬的愧疚，據報拍得既寫實又不失戲劇元素，並探討了對司法制度的控訴。

《地下鐵道》奪國際劇集獎

獲獎無數的Netflix韓劇《魷魚遊戲》獲提名最佳國際劇集，以及由公衆投票的「必看情節」獎，結果全軍盡墨，前者敗給亞馬遜Prime Video的《地下鐵道》；除了《魷》劇，《地下鐵道》還力壓《找我經理人》、《怪盜羅蘋》、《東城夢魘》及《傳媒家族繼承人》等對手。「必看情節」獎《魷》劇則輸給真人騷《舞動奇蹟》。Netflix另一劇集《性愛自修室》亦空手而回，獲6項提名的《It's a Sin》同樣鎩羽而歸，反而HBO《傳媒家族繼承人》馬修麥菲頓（Matthew Macfadyen）捧走最佳男配角獎。《被奪走的12年》導演史提夫麥昆（Steve McQueen）去年未能以廣獲好評的《小斧頭》得獎，今年帶新作《Uprising》捲土重來，該片回顧1981年發生在倫敦新十字區的一場大火，奪去13條黑人少年性命及接續事件，並探討那一代人的種族關係，捧走BAFTA最佳紀錄片集殊榮。