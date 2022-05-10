【開箱】《電玩古咒》 低成本死亡遊戲 「貧窮」限制想像？

【明報專訊】Netflix韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球，透過童年玩意而大開殺戒的題材，還有來自同一影視串流平台的驚慄電影《電玩古咒》（Choose or Die）。這是英國導演杜比米堅斯（Toby Meakins）首次執導長片，《地球百子》艾奧拉伊雲斯（Iola Evans）和《性愛自修室》阿薩百德菲（Asa Butterfield）主演，礙於成本所限，影像乏善可陳，猶幸氣氛尚算嚇人，總比免費頻道的喪屍喜劇來得可觀。

電子遊戲暗藏咒語

在上世紀70至90年代，港產片推出過《降頭》、《蠱》、《蜈蚣咒》、《南洋十大邪術》等，較多涉獵巫術咒語之類靈異題材，近年買少見少，難怪《電玩古咒》4月在Netflix上架，隨即登上本地收視排行榜十大位置，證明捧場者眾。《電玩古咒》講述男女主角偶然發現一盒古老電子遊戲，試玩後發現內藏恐怖咒語，能夠殺人於無形，二人可否僥倖逃生？

電影開場已很吸引，沉迷電玩的老爸，終日留在房內，某日試玩懷舊遊戲《詛咒者》，玩家只需回答電腦問題，在指定答案二選一，勝出便能過關，然而答錯後果，是他不能想像的震撼，因為會禍及妻兒。緊接鏡頭一轉，兩名年輕人在一堆電腦垃圾中，翻出一盒包裝殘舊的《詛咒者》遊戲，封面寫上「勝出者可獲12.5萬美元獎金」，少女凱拉（艾奧拉伊雲斯飾）為了替病母籌藥費，當晚就在餐廳試玩，雖勉強過關，卻連累侍應受到極殘忍的懲罰。

第二晚，遊戲自動繼續，電腦屏幕出現一隻巨型老鼠，準備襲擊遊戲中的角色，凱拉同時收到母親來電，驚呼一直躲藏在家牆壁內的老鼠要跑出來咬她，情况跟遊戲如出一轍，心急如焚的凱拉只好透過電話指導病母逃難，直至後者墮樓重傷，遊戲才肯結束。

身心俱疲的凱拉，第三晚決定跟任職電玩設計師的好友以撒克（阿薩百德菲飾）一起面對《詛咒者》，原不相信遊戲可以殺人的以撒克，終於親身感受到「它」的可怕，更險些命喪於此。經過一夜煎熬，以撒克終於想到破解方法，二人透過獨特程式，找出遊戲設計者和他的藏身地點，以為有機會反敗為勝？結果輸得更慘烈，遊戲作弊的後果是賠上以撒克性命。

來到最後一關，凱拉為對付Final Boss，根據遊戲提供的坐標，穿過森林找到豪宅，主人正是電影開場的父親玩家，這場終極對決，注定兩個只能活一個。一如其他Netflix原創影視作品，結局總愛留下尾巴，假如收視理想，便可開拍續集。《電玩古咒》能否添食？相信稍後自有分曉。

被評畫面粗糙 不合邏輯

戲中《詛咒者》的單色遊戲畫面，感覺不止懷舊，更添幾分陰森可怖，令故事更驚嚇，假如遊戲換上彩色版本，恐變成《逃出魔幻紀》般搞笑，氣氛難免大打折扣。如先所言，此片礙於成本所限，很多場面都未能完全拍攝出來，例如老鼠襲擊凱拉母親一幕，鏡頭從未出現巨鼠，觀眾僅透過母女對話，自行幻想血腥虐待場面，因此被嘲偷工減料。

《電玩古咒》在影評網站「爛番茄」評分甚低，觀眾好感度只有23%，網民狠批畫面粗糙、劇情不合邏輯等，可見Netflix用戶要求頗高，難怪上季訂戶數目急跌，是時候檢討節目方針應該「重質」還是「重量」了吧？