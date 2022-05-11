會員年費＄440 有機會訂購演唱會門票 MIRROR官方歌迷會MIRO面世

呂爵安上載肥仔及張繼聰等睡覺「黑圖」，後者也公開呂爵安的靚仔瞓覺相。（網上圖片）

【明報專訊】人氣男團MIRROR於2018年11月出道，今年迎4周年，MIRROR官方歌迷會「MIRO」正式成立，昨日公開登記入會。電訊盈科媒體集團旗下MakerVille行政總裁魯庭暉稱，為成立「MIRO」，團隊研究了很久，「太多太多嘢我哋左諗右諗，太多嘢要平衡……因為係粉絲，因為佢哋係MIRROR嘅一部分。呢件事，有血有肉」。他稱未做到完美，會盡力一步一步改善。會籍年費440元，鏡粉反應熱烈，第一時間登記加入歌迷會。

娛樂組

MIRROR官方歌迷會「MIRO」成立，鏡粉最關心是會員福利，特別是MIRROR 7月在紅館舉行演唱會，是否可優先購票。昨日大會開放登記入會外，亦列出一系列會員福利，包括有訂購演唱會門票的機會。

送迎新禮盒一份 限香港地區

MIRO會員有迎新禮盒一份，包括會員證、專屬會徽襟章、立體拼圖擺設、一套12張珍藏版明信片及紀念海報，但迎新禮盒只限香港地區寄送。魯庭暉推薦：「個welcome pack 好似真係幾靚咁。」會員有機會訂購MIRROR演唱會門票、訂購MIRROR粉絲見面會門票（日後部分MIRROR粉絲活動將設年齡限制）、網上訂購會員專屬商品、網上訂購MIRROR商品、MIRO會員專屬資源、訂閱MIRO會員電郵推廣信息及訂閱MIRROR Official Fan Club電郵推廣信息。其中多項皆寫明「有機會」，並附註「視乎供應而定」。

魯庭暉：肯定好多地方超唔完美

魯庭暉撰長文講解MIRO的成立，說要戴定「頭盔」，稱MIRROR官方歌迷會有別於其他計劃，有很多細節要左諗右諗作平衡，因關乎粉絲們，是MIRROR的一部分，整件事變得有血有肉。他說：「我幾乎肯定，一路做一路會發現有好多超唔完美嘅地方。每個部門同事都好擔心。我睇見都戥佢哋辛苦。今（昨）日終於launch。我哋會盡力一步一步改善進步……如果想嘗試做一啲我哋未做過嘅嘢，係會戰戰兢兢，有時候，面對呢啲未知，手裏面拎住一個實在嘅嘢，同自己講，呢part ok，再嚟第二part、再嚟第三part……心，會定。信念，會穩。頭盔位，做得未夠好，多多見諒。」

歌迷會叫MIRO撞名胸圍牌子

鏡粉湧到魯庭暉IG留言，有興奮說︰「多謝魯生！」也有要求魯庭暉照顧海外鏡粉。有希望演唱會實名制。也有要求親子會籍，讓11歲以下小朋友可參加「MIRO」。登記要填12名成員中支持哪一個，有鏡粉留言要填晒12個，一個也不能少！又有網民發覺「MIRO」跟胸圍牌子撞名，楊洛婷曾是代言人。昨日不少鏡粉稱登記入會順利，大會暫未公布登記人數。

呂爵安曬「黑圖」 張繼聰以德報怨

姜濤早前透露成員完成手頭工作便閉關為紅館演唱會準備。ViuTV劇集《季前賽》煞科，參演的呂爵安（Edan）在社交平台上載郭嘉駿（193）、張繼聰、邱士縉（Stanley）及梁業（肥仔）等睡覺「黑圖」，為粉絲帶來娛樂。前輩張繼聰也被玩，他回禮以德報怨，公開Edan靚仔瞓覺相，又說今次合作非常愉快。

盧瀚霆《Mr. Stranger》突上榜首

昨日「神徒」特別開心，因教主盧瀚霆（Anson Lo）2月推出的歌曲《Mr. Stranger》，在商台「903專業推介」突然大躍進，由上周18位跳到榜首。