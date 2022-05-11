《阿凡達2》戰火蔓延潘朵拉海洋世界 預告片上架21小時破千萬點擊

【明報專訊】金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導《阿凡達》，是史上最高票房電影，續集正式命名《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water），美國定於12月16日開畫，香港提早一日上映。首條預告片及宣傳海報前晚曝光，昨晚截稿前，預告片上架21小時突破千萬點擊，全球影迷見證潘朵拉星球海洋世界的美麗，與戰爭即將摧毀自然生態的殘酷。

《阿凡達》自2009年上映至今，全球累計票房28.4億美元（約221.5億港元），穩佔史上最賣座電影冠軍。相隔13年後，續集《阿凡達：水之道》強勢回歸，首條預告片上月率先在拉斯維加斯舉行的CinemaCon影視博覽公開，美國觀眾上周入場欣賞Marvel超級英雄片《奇異博士2：失控多元宇宙》前，亦可在戲院欣賞，前晚終於輪到全球影迷透過網上欣賞潘朵拉星球恍如水晶般清澈的海底美景。

率領族人保衛家園

《阿凡達2》故事以首集發生10多年後為背景，講述森禾霍頓（Sam Worthington）飾演地球戰士Jake Sully放棄人類身軀後，跟納美族公主Neytiri（素兒莎丹娜飾）結婚，如今成為納美族族長，並育有三名子女和一名人類養子，過着幸福又平靜的生活，然而全新危機已悄然掩至，Jake將會率領族人一起保衛家園，「無論我們去到哪裏，這個家總是我們的堡壘」，強調家庭和種族的重要。

從預告片段可見，人類跟納美族看似和平共存，彼此合作開發天然資源，如果續集的敵人並非來自地球，那麼危機從何而來？另一方面，片中出現一名頭戴面罩、跟納美族一起作戰的人類，相信正是Jake的養子。美劇《天幕圍城》積卓比恩（Jack Champion）扮演外號「Spider」的男生Socorro，有傳他因身患重症，未能送返地球治病，幸獲Jake悉心照料，並且視為己出，不難估計他在《阿凡達》往後劇情發展，將會擔當重要角色。

除了上集原班人馬外，曾跟占士金馬倫合作《鐵達尼號》的金像影后琦溫絲莉（Kate Winslet）、《狂野時速》系列雲狄素（Vin Diesel），以及港迷熟悉的楊紫瓊亦將加盟《阿凡達2》，但他們在首條預告片並未亮相。