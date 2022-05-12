《雙生陌生人》收視慘淡 湯洛雯盡做谷宣傳 馬德鐘棄內地搵銀留港「救亡」

【明報專訊】馬德鐘、湯洛雯、賴慰玲、陳煒及何廣沛等昨日於電視城宣傳無綫劇《雙生陌生人》，劇集雖有視帝馬德鐘坐鎮，但開播首周收視慘淡，只有13.5點（觀眾人數近88萬），暫破無綫今年劇集首周收視新低。馬德鐘特意從內地回港「救亡」幫手谷收視，希望觀眾繼續支持；監製林志華直認收視欠佳感失望，但對劇集後勁充滿信心。

馬德鐘與湯洛雯主演的《雙生陌生人》收視欠佳，被問會否失望？馬德鐘認為收視受很多環境和因素影響，希望觀眾繼續支持。初期劇情比較多介紹角色，之後會有追看性，大家一直看下去，就會明白劇情。可擔心收視跌破10點？馬德鐘稱沒想太多，始終不是演員可控制，台前幕後已做足100分。湯洛雯認同拍檔所言，覺得除收視外，口碑也很重要，有時聽到人讚劇情搞笑更窩心。

為幫劇集谷收視，馬德鐘特意從內地回港參與宣傳，「我原本這段時間不在香港，但這套劇大家很用心，一定要回來宣傳，待完成所有宣傳會再往內地，都損失一些工作，有些又延期，大家盡量配合」。湯洛雯表示會積極宣傳，剛剛拍完外景，即趕回公司參與活動。

監製籲留心劇情會睇得明

監製林志華對劇集首周收視成績欠佳，直認一定會失望，但對其作品很滿意，自覺達到最初期望，拍一套開開心心、觀眾易消化又有共鳴的劇集，但運程又是另一回事。他說：「上星期大家有沒有出街食飯、約人？我太太說超市沒有人買菜煮飯，但我又覺得香港市面回復熱鬧，是開心事，劇集可以追番。」

有觀眾覺得劇情難消化？林志華稱為讓觀眾分辨到兩個角色，馬德鐘在服裝造型和小動作上花了不少工夫設計，「最大件事是馬德鐘除一人分飾兩角外，兩個角色還要互相扮對方，可能令觀眾混淆，記住是有兩個馬德鐘，留心劇情，就會易看易明」。他對劇集後勁充滿信心。

賴慰玲計劃追B 想生女

賴慰玲認為收視不是他們所能控制，包含很多因素，所以無壓力，平常心面對，最重要大家喜歡劇集出來的喜劇效果，她的責任是努力把劇集拍好。

育有4歲半兒子的賴慰玲透露有意追多個孩子，但想先拍完手上劇集再計劃，預計明年實行。是否想湊個「好」字？她笑言：「如果是女，我會即刻生，不過再生仔，兩兄弟可以一起成長也是好事。」現在開始不設防？賴慰玲稱還未，「可能一來就有呢，當年都是這樣」。好姊妹何雁詩的預產期將至，賴慰玲表示對方現已處於準備狀態，開心又興奮期待BB出世。可有分享心得？她笑說：「已不記得兒子是怎樣生出來，懷疑自己產後有腦霧，只記得我當時要食『全餐』。」

湯洛雯胃炎未能開懷大嚼

剛度過35歲生日的湯洛雯，日前獲朱千雪和岑杏賢等好姊妹為她慶生。問有否羨慕二人已結婚及生B？湯洛雯笑說：「誰羨慕誰都未知，岑杏賢都有分享湊B很攰，但見她們幸福，我都很開心。今年我和她及千雪相識10周年，是特別的一年，大家都愈來愈靚、愈青春。」她透露還有幾餐生日飯未約，之前胃炎，朋友跟她慶生食飯，她只能吃粥，蛋糕都是給朋友吃，但都開心。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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