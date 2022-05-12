姜受延舉殯 鄭雨盛扶靈 薛景求致悼辭：與她合作非常幸福

【明報專訊】1987年憑韓片《種女》贏得第44屆威尼斯影展最佳女主角的姜受延，本月5日腦中風入院，延至本月7日病逝，終年55歲。姜受延於三星首爾醫院殯儀館設靈，昨日上午出殯，多名韓星送別，《5時恭候的證人》鄭雨盛與《夜叉：浴血諜戰》薛景求為她扶靈。

姜受延本月5日下午在江南區狎鷗亭寓所心絞痛，家人報警求助，消防員抵達時發現她心跳停頓，即時搶救並送往醫院，其後證實腦中風，昏迷兩日，本月7日離世。

首名亞洲女星威尼斯封后

姜受延童星出身，1980年代中後期到1990年代初更是事業高峰，是首名亞洲女星在威尼斯影展封后。其後致力推廣韓國電影，曾擔任釜山國際電影節執行長，在當地電影界德高望重。連日來許多韓星往靈堂致祭，包括《上流寄生族》奉俊昊、《少年法庭》金惠秀、《我們的藍調時光》李秉憲及《屍殺列車》鄭有美等。

昨日上午出殯，場內播放姜受延影像，《原罪犯》劉智泰擔任司儀。與姜受延關係深厚的前釜山國際電影節理事長金東虎、《春香傳》導演林權澤、《三姊妹》文素利、薛景求及《屍殺列車》導演延尚昊致悼辭。身兼治喪委員會成員的鄭雨盛與薛景求為姜受延扶靈。《臥底》金賢珠、《不能結婚kimchi男》嚴正花、《醜女大翻身》金亞中及《燒失樂園》導演李滄東等，前來送姜受延最後一程。靈車離開時，不少人落淚，金亞中一直牽着身邊友人淚流不止，場面傷感。

薛景求致悼辭時表示，原本相約了姜受延見面，現陰陽永隔，十分傷心。他又提到初出道不久，與姜受延合演電影《冬日變奏曲》（Rainbow Trout），從她身上學到很多，能夠成為她的助手或小弟，感到非常幸福。文素利表示永遠不會忘記姜受延對韓國電影的心意，希望下世再與她合作。姜受延遺作《靜_E》的導演延尚昊稱，沒想到能夠透過《靜_E》與姜受延結緣，又謂即使悼念儀式結束，姜受延的演技也永遠不會落幕。

據韓媒報道，姜受延家人稱她近月頭和腳常感疼痛，釜山影展主席金東虎也透露，姜受延近期健康不太好，經常出入醫院。

文：蘇珮欣