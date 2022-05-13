MIRROR騷優先訂票「死App」惹怒鏡粉 姜濤無懼熔斷 暗示月底飛美國

【明報專訊】男團MIRROR於7月底舉行10場紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，掀起撲飛潮。早前指定信用卡客戶優先訂票一小時內售罄，當時不少鏡粉鬧爆未能登入網站。

昨早10時指定虛擬銀行客戶接受優先訂票，大批鏡粉同時登入網站，致訂票網頁及銀行的手機程式速度緩慢，很多鏡粉未能登入，紛紛在銀行的社交網留言表達不滿，稱「個App又死咗，個網又不停retry」「未開賣先死App，你哋真係勁呀」。11時半後，有少部分粉絲留言稱成功買到門票，購票網頁於下午1時13分宣布門票售罄。

彭秀慧勸少吃漢堡包

姜濤日前透露MIRROR成員完成手上工作，便開始閉關綵排演唱會。昨日姜濤在社交網上載3張單人照，留言5月尾加飛機圖案及英文US，暗示5月底飛美國，但未透露原因。

有網民問他是否去美國學舞？或是有拍攝工作？有人擔心距離演唱會只有兩個月，若疫情有變，擔心影響他回港。彭秀慧留言叫姜濤不要吃太多漢堡包，ERROR成員吳保錡說：「I will miss u.」

Anson Lo成功增肥再操肌

成員盧瀚霆（Anson Lo）正拍攝ViuTV新劇《百萬同居計劃》，透露今次角色「燈仔」給他好多新鮮感，跟其他前輩演員對戲很好玩。他還完成新歌錄音及MV拍攝，首次做MV導演，構思主題及要做很多決定，感謝團隊努力呈現他腦海中的畫面。Anson Lo宣布增肥成功，並說：「增肌大計尚要繼續，每天在飲食及運動習慣調節下，盡了最大努力。」

娛樂組