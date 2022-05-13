購史泰龍豪宅 偕勒邦占士經理人同居 Adele斥4.5億築愛巢

今年2月Adele出席英國音樂頒獎禮，左手無名指戴上巨型鑽戒，訂婚傳聞已甚囂塵上。

【明報專訊】樂壇天后Adele今年2月出席英國音樂頒獎禮，左手無名指戴上巨型鑽戒，引來揣測是否已跟NBA球星勒邦占士（LeBron James）的經理人Rich Paul訂婚。相隔3個月後，二人關係正式明朗化，Adele昨日透過社交媒體上載男友合照，身後正是女方斥資5800萬美元（約4.5億港元）購入史泰龍（Sylvester Stallone）的洛杉磯豪宅，如今變成他倆愛巢，正式展開同居生活。

現年34歲的Adele，2019年9月宣布跟前夫Simon Konecki離婚，去年3月辦妥手續，共同撫養9歲兒子Angelo。回復單身的Adele未幾傳與英國饒舌歌手Skepta拍拖，傳媒還未證實消息真偽，同年7月她已跟「大帝」勒邦占士的40歲經理人Rich Paul結伴欣賞NBA總決賽，雖然未知二人秘密拍拖多久，但表現如此高調，擺明有意公開戀情。相隔大約一年後的今天，他倆決定共賦同居，親密關係不言而喻。

曾被財經雜誌《福布斯》選為「30歲以下最賺錢明星」的Adele，原已擁有3個比華利山物業，今年初有傳她斥資5800萬美元（約4.5億港元），購入《洛奇》男星史泰龍位於洛杉磯的豪宅，從昨日Adele透過社交媒體公開照片可見，她跟男友Rich Paul同時手執新居鎖匙，藉此宣布二人正式進駐「龍屋」，證實早前傳聞可信。

「龍屋」開價8.5億無人買

事實上，史泰龍去年舉家搬到佛羅里達州居住，於是把加州舊居出售，原先作價1.1億美元（約8.5億港元）但無人問津，去年8月減至8500萬美元（約6.6億港元）依然未能賣出，直至今年1月，Adele成功鋤價，終以接近原價一半的5800萬美元買得心頭好。

據報Adele愛巢佔地3.5英畝（約15.2萬平方呎），新居內置8間睡房及12間浴室，而且設備應有盡有，包括泳池、健身室、雪茄房及迷你影院等，值得一提的是，龍哥在泳池旁邊豎立巨型「洛奇」銅像，未知Adele購入大宅後，會否第一時間將它搬走？