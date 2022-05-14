MIRROR演唱會門票供逾5.8萬會員抽籤認購 鏡粉鬧爆2500名額太少 要求加碼

MIRROR官方歌迷會至昨午人數逾5.8萬人，入會人數仍持續上升。

【明報專訊】人氣男團MIRROR 7月底首度舉行紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，合共10場，掀起撲飛潮。日前MIRROR官方歌迷會成立，吸引大批鏡粉登記入會，至昨午有逾58,000人成為「MIRO」，會費收逾2500萬。會員福利之一是有訂購MIRROR演唱會門票的機會，昨日官方透露有2500個抽籤名額給「MIRO」，大批鏡粉留言不滿，指名額太少，中獎率約4%。電訊盈科主席兼執行董事李澤楷透露會考慮增加演唱會次數及門票供應。

娛樂組

MIRROR演唱會主辦單位尚未公布門票公開發售日期，之前指定信用卡及銀行客戶優先訂票火速售罄。有「黃牛黨」將聲稱是第一行的1280元貴價飛炒至近44萬元一張，亦有不法分子涉賣假票被捕。

李澤楷視乎需求考慮加場

電訊盈科昨日舉行股東周年大會，有股東於會上查詢會否能更容易購入MIRROR演唱會門票？李澤楷表示MIRROR演唱會門票在兩分鐘內售罄，公司目前會視乎需求及股東利益，從而考慮未來會否增加演唱會次數及門票供應。他表示了解到今次售票情况相當迅速，公司會適當作出調整，讓更多客戶可觀看到演唱會。

會員抽中機率約4%

MIRROR官方歌迷會成立後，鏡粉需在網上登記個人資料及付年費440元，就可以成為「MIRO」，而「MIRO」福利有訂購MIRROR演唱會門票的機會。MIRROR官方社交網昨日發文稱︰「MIRROR將於7月首次於紅館舉行演唱會，為咗令MIRO更容易入場支持MIRROR，歌迷會已經預留限量門票並將舉行抽籤認購活動。每名MIRO都可以參與，中籤者將可於指定日子購買演唱會門票兩張，到時一齊為MIRROR尖叫。」名額只有2500名，至昨午MIRROR官方歌迷會人數已逾5.8萬人，抽中認購門票機率只有約4%。大批鏡粉留言不滿只有2500個名額，有問是否跟鏡粉開玩笑，現在會員有5萬多，應該每場2500個名額，有25,000個名額才對。

轉發小姜糖視頻 姜濤︰我要生女兒

MIRROR成員除要拍劇集及準備演唱會外，又繼續拍廣告吸金。姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）再為快餐店App拍攝宣傳片，化身大熱巨星、跳舞達人及鋼琴王子。快餐店印製三子的9款限量「世一貼紙」，相信又會掀起換領熱潮。姜濤早前拍劇集《季前賽》被隊友邱士縉（Stanley）爆經常撩其劇中女兒玩，稱姜濤想生女有父愛。姜濤去年曾表示收兩歲小姜糖（粉絲暱稱）做女兒，他有追蹤該名小姜糖的社交網，前日轉發對方在餐廳吃生果的視頻，小姜糖聽到播放姜濤的歌曲時，驚喜對媽媽說︰「姜濤哥呀。」姜濤看片段後留言︰「我要生女兒。」

Anson Lo最怕流言蜚語不實報道

Anson Lo前晚在YouTube頻道上載影片「帶你去工作」，他透露早前曾有抗疫疲勞，因太小心謹慎，任何東西都要消毒，最近已沒過分緊張。粉絲問他出道3年多，最辛苦是什麼？他說是面對一些流言蜚語、誇張傳言及不實報道，擔心影響大家，誤會他的人品、品行、道德同操守。他不會解釋，希望用作品令人對他刮目相看。