《殺出個黃昏》林家棟首獲劇本獎 謝賢林耀聲齊奪最佳角色獎

【明報專訊】謝賢（四哥）早前憑電影《殺出個黃昏》先後獲「香港電影評論學會大獎」及「香港電影導演會」最佳男演員獎。

昨日「香港電影編劇家協會」公布由會員投票選出「2021年度推薦劇本獎」及「年度最佳電影角色獎」，四哥與飾演他少年版的林耀聲憑《殺》片同獲「年度最佳電影角色獎」。「年度推薦劇本獎」分別由《濁水漂流》及《殺出個黃昏》奪得。大會表示待疫情再緩和才舉行頒獎儀式。

林家棟︰台前幕後功不可沒

「年度最佳電影角色獎」共有8個角色入圍競逐，最終《殺出個黃昏》連奪兩獎。首次以編劇身分得獎的林家棟開心說︰「可以得到編劇家協會青睞，所有台前幕後都功不可沒，特別是四哥和馮寶寶，成功演活了田立秋和蔡鳳，這個殊榮應該屬於大家。我們會繼續嘗試更多不同創作。」何靜怡很高興大家喜歡《殺》片這個故事，希望以後有更多不同題材的港產片面世。

《濁水》編劇李駿碩得獎感榮幸

同樣獲得「年度推薦劇本獎」的《濁水漂流》編劇李駿碩，感謝同業對該劇本鍾愛，感到非常榮幸，他說︰「感謝所有在拍攝時被我強迫讀劇本的朋友，感謝一眾演員把角色演活。」

娛樂組