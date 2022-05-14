二子Quintus 12歲生日 張栢芝祝小暖男快樂無慮

【明報專訊】張栢芝育有3子，分別是跟前夫謝霆鋒所生的Lucas（謝振軒）與Quintus（謝振南），還有2018年11月低調誕下細仔Marcus，一直未有透露孩子生父的身分。栢芝與兒子們關係密切，前日是二仔Quintus的12歲生日，她將Quintus從小至今的相片製作成影片祝賀，並寫下對兒子的深情說話，當中有跟大仔Lucas的合照。

分享Quintus成長轉變

片中記錄Quintus成長的珍貴時刻，栢芝談到兒子的轉變說：「親愛的Quintus，1歲時你開始蹣跚學步；2歲第一次開口喊我『媽媽』；3歲的你對一切都充滿好奇；4歲的你喜歡運動，玩一整天都不累；5歲時你學會了堅強，受傷了也不哭；6歲你還會在媽媽懷裏撒嬌；7歲的你好像一下子長大了，學會了堅持；8歲你已經變成了一個小小男子漢，勇敢挑戰喜歡的一切事物；9歲媽媽發現我的大男孩，原來也會羞澀；10歲的你會陪媽媽一起搞怪；11歲的你是媽媽的小暖男，讓媽媽可以放心的依靠；今天是你12歲的生日，媽媽願你可以一直熱烈率真，快樂無慮！親愛的Quintus生日快樂。」

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