談愛情觀 擇偶寧缺勿濫 胡鴻鈞：女友家底比我好會有壓力

【明報專訊】胡鴻鈞早前北上做宣傳工作，於中山完成14日檢疫隔離前往佛山，跟麥玲玲參與網上直播節目《戀愛治療室》，有近8萬人收看。胡鴻鈞分享隔離期間生活，每日早上7時半起身，8時半做核酸檢測，完成後再睡一會，10時半吃午餐，5時半晚餐，他閒來有創作歌曲，但要時間整理。

麥玲玲問他對愛情的看法，能否接受另一半比他有名氣或有錢？胡鴻鈞說：「如果有一天遇到一個女生地位比我高，但又互相喜歡，我會感到很遺憾。可能自己是白羊座，性格喜歡比較，一比較就有壓力。男生有錢壓力會小一點，女的比男的有錢，的確會有壓力。」麥玲玲認同說：「家底沒那麼好的女生，可能很容易滿足，你買一個包包送她已很開心；如果對方家境比較好，可能有的還是限量版，包包也不是什麼特別的東西。」

叫粉絲做「老婆」

被粉絲問應否因年紀問題將擇偶條件降低？胡鴻鈞表示寧缺勿濫，也會教粉絲這樣做。他的擇偶條件是另一半跟自己有共同興趣，價值觀相近，也希望對方喜歡他的音樂。他稱已經有好多「老婆」，因為會將粉絲叫做「老婆」。他又談到正積極減肥，為7月16日在澳門舉行演唱會備戰，新歌亦準備就緒。

娛樂組