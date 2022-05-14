染疫離世母親設靈 黃澤鋒：認屍才見到面

【明報專訊】黃澤鋒今年3月在社交平台透露母親黃陳蓮桂於醫院離世，享年97歲。他早前接受訪問，稱母親近年患認知障礙，加上健康問題未有接種新冠疫苗，早前在老人院不幸感染Omicron，送院後離世。

不帶兩歲女兒出席喪禮

黃澤鋒與太太陳麗麗昨日在殯儀館為母親設靈，今天舉殯，遺體將安排土葬。夫婦下午先到靈堂打點後離開，5時再折返，其兩歲女兒黃熙恩（小黃妃）未有同行。黃澤鋒夫婦穿黑色素服接受訪問。他解釋女兒年紀太小，故不讓她出席喪禮。他們提起遇離奇事，「妃妃自出世後見過嫲嫲幾次，我們不時有提起，所以她記得，還懂得說祝嫲嫲身體健康。後來我們告知嫲嫲已變了『神仙嫲嫲』。最離奇是回魂夜，妃妃突然講句『無所謂』，語氣似足嫲嫲。其實她樣子和性格都似嫲嫲，好樂意跟別人分享東西」。

「每晚思念睡得不好」

黃澤鋒稱母親年屆97歲，早有心理準備面對分離，但仍然感不捨得。又自爆母親過身50日，每晚因為思念而睡得不太好。他重提見母親最後一面的情景不禁眼紅紅，「今日認屍才見到面，當日在負壓病房，隔住兩層玻璃，相距幾十呎望着媽媽，又不能摸她，心內很難過！大家都要好好保重身體」。

記者：林蘊兒