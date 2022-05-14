融會中西文化精粹 與現代觀眾接軌 毛俊輝：帶粵劇進入新時代

【明報專訊】「戲劇大師」毛俊輝（毛sir）致力傳承傳統文化藝術，花近兩年時間籌備「賽馬會毛俊輝劇藝研創計劃」，盼為粵劇發展譜出全新篇章，協助打造新一代粵劇界人才。昨日舉行計劃啟動禮，毛sir講解計劃內容，太太胡美儀陪同出席，又邀請粵劇名伶阮兆輝、龍貫天、白雪梅、衛駿輝及多名藝術愛好者現身支持。

毛sir表示獲政府和馬會資助近8位數字，為期3年，期望透過研究，為傳統粵劇藝術創出新思維。毛sir稱會將一生所學的藝術知識和經驗，結合其他專業人士的分享，提升粵劇創作力，形容整個計劃是項創舉。雖然他沒打算開班授徒，但親自邀請粵劇老、中、青三代藝術家幫手，包括資深粵劇前輩阮兆輝和龍貫天擔任顧問。毛sir說：「最終目的想同現代觀眾接軌，將傳統和時尚結合，帶粵劇進入新時代。之後會有演出，但只係一個示範，讓大家看到新方法同模式。」胡美儀稱毛sir熟悉西方戲劇，同時喜歡中國戲曲，相信他能糅合中西傳統文化作交流。

阮兆輝與毛sir相交數十年，獲邀擔任顧問提供意見，因兩人想法相近，旨在融會中西文化精粹於粵劇中。阮兆輝相信毛sir看事物夠通透，不會流於表面空泛，加上曾學習京劇，所以答應幫手予以支持；又透露其口號和心願就是希望吸引到年輕一代觀眾對粵劇有更多認識。演出經驗豐富的阮兆輝稍後開班授徒，「準備搞BB南音班，對象是3歲起至6歲的小朋友，教他們學唱粵劇南音，當然不是太多技巧，目的為培養新一代對粵劇的興趣，稍後會公布」。

記者：林蘊兒