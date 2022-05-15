兒子班主任就校園暴力道歉 張韋怡稱施暴者家長未現身交代

【明報專訊】2007年落選港姐張韋怡日前哭訴7歲兒子在學校遭校園暴力，被同學踢跌，校服胸口位置留下腳印。她指學校處理欠公平，班主任冤枉她的兒子講大話，指其子先出手打人，她就事件備案兼會採取法律行動。事件曝光後，昨日張韋怡在社交平台留言稱，校方及班主任就處理不當已向她與兒子道歉，但打人的「黃同學」與家長未有現身交代及道歉，她會追究到底。

張韋怡接受《明報》電話訪問稱，將會安排兒子轉校，並且安排他見心理醫生，怕暴力事件令兒子留陰影。她自責之前沒有了解兒子說見同學被欺凌，以為兒子120磅夠分量，不會有人欺負他。直至兒子被「黃同學」踢跌，胸口留腳印，加上兒子被老師冤枉講大話，返家偷泣至半夜，她才揭發事件與批評學校處理失當。事件曝光後，同班多名家長跟她聯絡，稱子女有同樣遭遇，施暴者一直被老師包庇，早有家長不忍女兒被打而轉校。日前班主任向她與兒子道歉，她當面向兒子說，這世界有好老師也有壞老師，這個老師仍推搪責任，實在十分醜陋。她表示雖然學校已道歉，但不認同施暴者有暴力傾向。她對打人的「黃同學」會保留追究權利，對方的家長至今未現身處理問題。

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