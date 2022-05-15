《勁騎26》贏口碑 監製讚王智德夠投入

【明報專訊】ViuTV《勁騎26》前晚播出最後一集，「勁騎26車友會」成立，集逾100輛電單車的車聚場面好震撼。節目播出以來贏口碑，主持王智德（Alton）的表現受讚賞。監製黎明寶接受《明報》訪問，稱節目構思之初是覺得女電單車手好有型，自己對電單車的認識是零，跟同事發掘下，對電單車社群感興趣而拍成節目，讚資料蒐集同事好犀利，Alton擔任主持是不二人選，他對電單車好投入，亦令觀眾更投入。

Alton在節目說「無稿」，監製坦言是事實，其實幕後做足準備，但要他的現場反應，第一集張繼聰與哈利電單車隊出現，Alton事前完全不知情，驚喜是真情流露。黎明寶說Alton不時追問要怎樣準備，她就說瞓足精神準備，要他通宵環島遊是好癲的安排。Alton在節目中被封「天才車手」，在學特技電單車與越野電單車表現膽量與勇氣。其中一集「浪浪送行者」引來大迴響，黎明寶稱節目以電單車為主題，但有不同面向的表現，Alton跟義工往執動物屍體，正在工作中的他，處理個人情緒也值得一讚。對於《勁騎26》贏口碑，黎明寶希望觀眾接受節目傳遞的信息，她借嘉賓張繼聰所說的Biker精神，「勇於冒險」、「面對不同狀况以樂觀面對」。

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