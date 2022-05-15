楊千嬅加盟華納 預告好快出碟 傳環球積極挽留江海迦 李幸倪不續約

【明報專訊】樂壇多名女歌手近日動向受關注，楊千嬅落實加盟華納音樂，被指空降做「一姐」，跟薛凱琪、林欣彤、衛蘭等同門，並有機會跟「華納一哥」林峯再合作。千嬅熱愛音樂，希望發掘更多未知的可能及創作。她透露忙完《聲生不息》節目後，便展開新唱片工作。另有傳環球唱片爆離巢潮，江海迦（AGA）被指會轉簽華納，李幸倪（Gin Lee）亦決定不續約；至於陳慧嫻傳會過檔英皇。不過有消息稱環球正積極挽留江海迦，回覆傳媒稱大家商討中，進展順利。

楊千嬅入行27年，簽過多間唱片公司，近年發展內地市場，目前在內地忙於錄影歌唱節目《聲生不息》。昨日她宣布加盟華納音樂，據知華納音樂甚有誠意跟千嬅合作，雙方洽談數月，一直等待千嬅首肯。

千嬅︰與伙伴一起闖蕩音樂旅途

華納音樂中國區負責人Jonathan Serbin表示，非常高興楊千嬅加入華納音樂這個大家庭，將來會讓千嬅跟華納亞太區的頂尖歌手藝人合作，能幫助她探索更高的音樂事業，感到非常榮幸。華納音樂中國區董事總經理譚欣讚賞千嬅是多元化藝人，在整個大中華區的娛樂事業有很高的成就，歌曲打動人心。期待千嬅在華納音樂的助力下，帶來更多優質作品。

楊千嬅十分期待及高興加盟華納音樂的大家庭，相信是一個緣分。她稱走到人生這個階段，仍然很愛音樂，很想發掘很多未知的可能和創作。她有感這個追夢之路很不容易，會繼續堅持心中所愛，在這裏再次出發，與同樣喜愛音樂的伙伴一起闖蕩音樂旅途。她現時的音樂製作是自家工作室負責，華納音樂會在A&R企劃製作上提供很多建議及資源上幫忙，很期待將與華納音樂的合作和支持，把音樂推廣到更遠更廣的地方。

有望與「華納一哥」林峯再合作

至於何時推出新唱片？楊千嬅說︰「快了，快了。現在錄影《聲生不息》很忙，錄影後會立即展開新唱片工作。」她透露兒子Torres在母親節錄了一條彈奏鋼琴短片，歌曲是他近期喜歡的動畫主題曲，她隔着電話觀看時很窩心感動。千嬅說︰「可能有時短暫離開，兒子更會學到獨立。」老公丁子高在社交網轉發千嬅簽約華納消息，寫道：「繼續一起闖蕩音樂旅途。」千嬅與「華納一哥」林峯曾合演劇集《美味情緣》及電影《抱抱俏佳人》，現在同公司有機會再合作。

傳環球商台決裂 旗下歌手成炮灰

昨日傳出多名環球歌手疑離巢的消息，繼有傳陳慧嫻將過檔英皇後，有消息指江海迦會轉投華納，李幸倪亦決定不續約。有指AGA與Gin Lee不滿環球去年與無綫破冰後，冷待其他平台，加上傳環球疑因頒獎禮成績跟商台決裂，令旗下歌手成為磨心，少了一個宣傳歌曲平台，兩人不想成為炮灰，且AGA紅館演唱會受疫情影響一再延期，最終取消，令她覺得環球安排未如理想。不過有消息指AGA未有簽約華納，在環球積極挽留下好大機會留下。環球唱片回覆傳媒表示︰「現階段確實大家商討中，而且進展順利。」

李幸倪稱年底返大馬探父母

Gin Lee本計劃今年9月舉行紅館演唱會，決定不續約後，開騷計劃擱置。有指不少唱片公司向她招手，但她想稍作休息；亦有稱她或會轉簽英皇。Gin Lee前晚在社交網開直播時，被粉絲問是否已跟環球續約，她扁扁嘴視而不見，未有回應，只多次表示年底返大馬探望父母及休息。

娛樂組