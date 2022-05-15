疫下開騷多憂慮 張敬軒最怕張竹君講三個字

【明報專訊】張敬軒（軒仔）近日在紅館舉行演唱會補場，過去幾晚跟觀眾訴心聲，坦言不想再從張竹君醫生口中聽到自己的名字。軒仔表示決定開補場前曾向公司表達意見，「我說不如找個時間再開吧，我真的不想再從張醫生口中聽到『張敬軒』三個字。同事是否可以送飛請張醫生來看騷？她這三年很辛苦。我又擔心在很多不明因素下，令大家睇騷時有人身安全憂慮。一月暫停演唱會後，我有多晚難以入眠。公司說退票觀眾不到3%，我真的要多謝大家，在這20年對我的包容和愛」。

洪嘉豪與軒仔有淵源

軒仔第2至第4場嘉賓有吳林峰、洪嘉豪及Dear Jane，他表示最初與吳林峰是網友，及後邀請對方寫歌，首首都是高質素，兩人合作的新作品快將面世。洪嘉豪是軒仔前經理人的兒子，相識20年，洪嘉豪說︰「我讀大學時向媽媽表示想嘗試作曲，有天突然收到軒仔哥哥電話，約我去琴行，然後他買齊所有製作音樂的器材給我。大家聽到洪嘉豪作曲的音樂，都是用他送給我的器材做出來，流住張敬軒的DNA。沒有張敬軒，就沒有洪嘉豪今天在音樂上的道路。」洪嘉豪送上花語「感恩」的花，軒仔將跟隨自己多年的紅色咪做回禮，希望洪嘉豪有天拿着它上紅館，令洪嘉豪感動落淚。

Dear Jane四子送心心

Dear Jane回憶曾獲軒仔免費借用廣州的錄音室，稱軒仔當時還包食宿，連消夜也預備埋。軒仔說︰「我是Dear Jane的粉絲嘛！」Dear Jane四子聞言一齊向軒仔做出心心手勢。軒仔開心大笑︰「我很少被四個佬咁樣，很驚嚇，多謝晒！love you too！」這幾晚不少圈中人捧場，前晚有MIRROR成員邱士縉和女友李炘頤拍拖睇騷。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com