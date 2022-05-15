美上映逾月 仍佔票房亞軍 成龍拒演《奇異女俠》 楊紫瓊稱走寶

【明報專訊】繼Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》後，楊紫瓊再演荷李活片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），更贏盡口碑，美國著名影評網站「爛番茄」給予96%好感度。楊紫瓊接受英國《衛報》訪問時，自爆導演原本邀請成龍當主角，但他拒絕演出，「你走寶了，兄弟！」楊紫瓊對成龍說。

楊紫瓊跟Marvel電影頗有淵源，擔綱主演的科幻動作片《奇異女俠玩救宇宙》監製，正是《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟（Joe Russo、Anthony Russo），並由《救你命3000》華裔導演關家永與美籍拍檔丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）攜手編導，早前獲美國SXSW電影節及台灣金馬奇幻影展選為開幕電影，結果大獲好評。

英國《衛報》前日刊登楊紫瓊訪問，自爆「執二攤」演出《奇異女俠玩救宇宙》的前因後果，她表示：「某日成龍傳短訊給我，恭賀《奇》片獲好成績，然後說此片導演曾赴內地找他，希望邀請他當主角，結果遭他拒絕。我說早有所聞，然後告訴他『你走寶了，兄弟！』」

早在今年3月，《奇》片導演接受美國綜藝網站The Hollywood Reporter訪問時，亦提到最初構思，考慮邀請成龍與楊紫瓊扮演夫婦，其後覺得「假如由她獨當主角，會否更加有趣？」於是修改劇本，更稱如果她拒絕演出，「此片肯定胎死腹中，因為全世界沒有人比她更適合演出」。楊紫瓊坦承喜歡跟新晉導演合作，因為他們能為影壇帶來不同力量，而她亦渴望接受新挑戰。

楊紫瓊與成龍關係匪淺，二人早在1984年在港合拍手表廣告而結緣，後來合演《警察故事III超級警察》，更成為港產動作片經典之一。《奇異女俠玩救宇宙》講述移居美國的華裔婦人秀蓮（楊紫瓊飾），既要照顧家庭，又要打理洗衣店，生活已不好過，還得應付稅務主任（珍美李寇蒂斯飾）咄咄逼人，某日終於要「爆」了！老公（關繼威飾）突然跟她說，她是多元宇宙的救星，唯一對抗邪惡勢力的超級英雄，秀蓮如何面對這場翻天覆地的改變？

《奇異博士2》料蟬聯票房冠軍

《奇異女俠玩救宇宙》早於3月25日在美國開畫，截至本月12日止，當地累計票房已收4380萬美元（約3.4億港元），若以單日計算，前日仍穩佔美國票房榜亞軍，僅次於Marvel重頭戲《奇異博士2：失控多元宇宙》，可謂叫好叫座。香港受第五波疫情影響，《奇異女俠玩救宇宙》延至本月19日上映。

另外，《奇異博士2》自本月4日開畫至今，全球累計票房5.5億美元（約43億港元），成績理想。據美國電影業界估計，此片有望蟬聯本周末票房冠軍，就算《歌舞青春》男星碩克艾佛朗（Zac Efron）主演的驚慄片《凶火異煞》（Firestarter）新上畫亦難以動搖分毫。