美上映逾月 仍佔票房亞軍 成龍拒演《奇異女俠》 楊紫瓊稱走寶

【明報專訊】繼Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》後,楊紫瓊再演荷李活片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),更贏盡口碑,美國著名影評網站「爛番茄」給予96%好感度。楊紫瓊接受英國《衛報》訪問時,自爆導演原本邀請成龍當主角,但他拒絕演出,「你走寶了,兄弟!」楊紫瓊對成龍說。

楊紫瓊跟Marvel電影頗有淵源,擔綱主演的科幻動作片《奇異女俠玩救宇宙》監製,正是《復仇者聯盟4:終局之戰》導演羅素兄弟(Joe Russo、Anthony Russo),並由《救你命3000》華裔導演關家永與美籍拍檔丹尼爾施奈特(Daniel Scheinert)攜手編導,早前獲美國SXSW電影節及台灣金馬奇幻影展選為開幕電影,結果大獲好評。

英國《衛報》前日刊登楊紫瓊訪問,自爆「執二攤」演出《奇異女俠玩救宇宙》的前因後果,她表示:「某日成龍傳短訊給我,恭賀《奇》片獲好成績,然後說此片導演曾赴內地找他,希望邀請他當主角,結果遭他拒絕。我說早有所聞,然後告訴他『你走寶了,兄弟!』」

早在今年3月,《奇》片導演接受美國綜藝網站The Hollywood Reporter訪問時,亦提到最初構思,考慮邀請成龍與楊紫瓊扮演夫婦,其後覺得「假如由她獨當主角,會否更加有趣?」於是修改劇本,更稱如果她拒絕演出,「此片肯定胎死腹中,因為全世界沒有人比她更適合演出」。楊紫瓊坦承喜歡跟新晉導演合作,因為他們能為影壇帶來不同力量,而她亦渴望接受新挑戰。

楊紫瓊與成龍關係匪淺,二人早在1984年在港合拍手表廣告而結緣,後來合演《警察故事III超級警察》,更成為港產動作片經典之一。《奇異女俠玩救宇宙》講述移居美國的華裔婦人秀蓮(楊紫瓊飾),既要照顧家庭,又要打理洗衣店,生活已不好過,還得應付稅務主任(珍美李寇蒂斯飾)咄咄逼人,某日終於要「爆」了!老公(關繼威飾)突然跟她說,她是多元宇宙的救星,唯一對抗邪惡勢力的超級英雄,秀蓮如何面對這場翻天覆地的改變?

《奇異博士2》料蟬聯票房冠軍

《奇異女俠玩救宇宙》早於3月25日在美國開畫,截至本月12日止,當地累計票房已收4380萬美元(約3.4億港元),若以單日計算,前日仍穩佔美國票房榜亞軍,僅次於Marvel重頭戲《奇異博士2:失控多元宇宙》,可謂叫好叫座。香港受第五波疫情影響,《奇異女俠玩救宇宙》延至本月19日上映。

另外,《奇異博士2》自本月4日開畫至今,全球累計票房5.5億美元(約43億港元),成績理想。據美國電影業界估計,此片有望蟬聯本周末票房冠軍,就算《歌舞青春》男星碩克艾佛朗(Zac Efron)主演的驚慄片《凶火異煞》(Firestarter)新上畫亦難以動搖分毫。