被指月底迎戰Viu《冥冥之中》 TVB擬派《終極告白2.0》頂檔 《雙生陌生人》首播低開刪5集

【明報專訊】視帝馬德鐘與湯洛雯、陳煒主演的無綫劇《雙生陌生人》，開播首周失利，收視13.5點（觀眾人數近88萬），暫時是無綫今年劇集首周最差成績。據報無綫近日調動節目，《雙》劇由原來25集縮減至20集，同為視帝的譚俊彥伙拍陳山聰合演的《十八年後的終極告白2.0》，有機會接檔播出。這次變陣被指為迎戰ViuTV本月30日晚首播、由郭羨妮、劉心悠主演的《冥冥之中》。對《雙》劇縮減5集，馬德鐘認為人生總有高低，相信公司有好的安排，劇情會更緊湊。

記者：陳釗

《雙生陌生人》由馬德鐘、湯洛雯、陳煒、何廣沛、賴慰玲等合演，劇中馬德鐘一人分飾兩角，並講述兩個角色交換身分，花費不少心力演出，但《雙》劇口碑平平，收視亦未如理想。

足本版myTV SUPER上架

未知是否因開播首周失利，無綫將目前於翡翠台周一至周五晚9時30分播出的《雙生陌生人》，由原本25集縮減至20集，25集足本版則會於5月27日播出大結局後，安排在myTV SUPER上架。至於5月30日同時段會有新節目調動，譚俊彥與陳山聰主演的《十八年後的終極告白2.0》被指會接檔播出；前年兩人合演的《十八年後的終極告白》收視及口碑俱佳。據悉原定《雙》劇播畢後，陳展鵬與江嘉敏主演的《黯夜守護者》會接檔，現將再度延期。有報道稱無綫變陣為對撼5月30日晚在ViuTV首播、劉心悠與郭羨妮主演的懸疑劇《冥冥之中》。

馬德鐘：人生總有高低

《雙生陌生人》縮減5集的消息在網上引起熱議，有網民感可惜，認為浪費劇中一班演員的心血。馬德鐘接受《明報》訪問，問他會否對今次變動感可惜和失望？他說：「失唔失望？人如飲水冷暖自知啦！至於收視低，人生就總有高低，不過套劇都未播完，唔能夠太早下定論㗎！我覺得公司有這個安排，一定是好的安排，因為濃縮了，令劇情更緊湊，不知遲啲會不會再剪到個電影版出來呢？」

馬德鐘認為有緊湊版本也好，大家亦可透過網上看回足本版，他覺得這安排幾有趣和創意，「如果我是觀眾，我一定會睇兩次，因為有兩個版本，電視播的濃縮版，可以更快到肉，睇完然後再睇加長版，看看監製、導演在剪接上有何不同，又會有不同的感覺」。

湯洛雯：拍時盡力已OK

湯洛雯表示，「其實後期製作我們都好少理，只知道是節目調動，拍時盡了力已經OK。（會否會感到失望？）失望又不會。好多時候我們都拍多了會剪，所以都沒有問後期的事。」

監製林志華回覆表示，「希望所有曾經盡心盡力為這套戲付出血汗的人，不要想太多，公司是會繼續支持大家嘅！」