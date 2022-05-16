讚風趣有才華 張敬軒對Serrini流口水

【明報專訊】張敬軒（軒仔）演唱會補場前晚舉行第5場，稱每場騷都當尾場，觀眾每晚完場後不肯離開而兩三度安歌，前晚破紀錄四度折返舞台，令歌迷非常開心。他透露20周年演唱會，本來是送給自己40歲的生日禮物，沒想過由40歲開到41歲，感激大家給他機會。疫下開騷有一定心理壓力，其間他學會要好好活着，把握在世的時間，做喜歡的音樂。

軒仔自爆做新人時，曾被叫「嘉賓王」，做過好多前輩演唱會嘉賓，得到好多人認識，現在要給機會新人。他介紹嘉賓Serrini出場時，讚對方是有才華的女人，並笑說：「佢好叻又有趣，令我流晒口水，希望將來合作做音樂。」

自認好dry

軒仔見到Serrini即笑談對方的「戰衣」，「咁似聖誕樹？波波裙……我以為係小鳳姐（徐小鳳）。」 Serrini說：「我似雀仔，係咪？其實呢件係絲絨被。」隨後表示有禮物送給軒仔，並說：「我見人人都有禮物，不過我唔會送果醬嗰啲……呢個係一個鑽石砌割嘅心形葉。」軒仔接過盆栽笑說：「我知呀，呢種叫多肉植物嘛。」Serrini回應：「咪係我囉。多肉樹樹……你唔使淋咁多水，dry dry哋就得。」軒仔搞笑說：「dry dry哋，咪似我？」

Serrini講「有味」笑話

Serrini演唱完後，在後台聽到軒仔的《櫻花樹下》音樂響起，抵死笑說：「我又要『泰國捐精』。」然後待軒仔唱到「太過堅貞」時，便自拍高唱「泰國捐精」，表現興奮。問她於台上是否很緊張，Serrini說：「真係唔知點解，見到軒仔就緊張到不得了，想講嘅說話都唔記得咗。」

此外，軒仔收到不少應援物打氣，在社交平台上載其中兩款應援物照片，包括類似節慶廟會的花牌和仿某品牌藥油盒紙牌，他笑問︰「點解人哋啲應援物咁靚，我啲應援物咁特別，Hung Hom Style……差個化寶盆喎大佬！你哋會唔會太黐線？」

娛樂組

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