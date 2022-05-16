拍檔提《肥美人》 承認扯火 盧覓雪澄清無同林海峰鬧翻

【明報專訊】盧覓雪昨日出席預防生蛇活動，分享自身經驗，憶去年準備開棟篤笑騷前生蛇，「當時嚇到癲，不知自己原來好大壓力，肯定是人生中最痛，幸好及早發現，很快康復，都擔心會復發，已打算接種預防針」。問有何減壓方法？她表示情緒很難百分百控制到，只能盡量令自己開心，抗疫期間亦難免情緒繃緊，增加不少無形壓力，唯有留在家中看書及聽古典音樂。

對於日前與林海峰主持電台節目《在晴朗的一天出發》時，林海峰讚ViuTV節目《肥美人》好睇，令她反感，二人唇槍舌劍，聽眾紛紛關心他們是否鬧翻；盧覓雪昨強調純粹節目效果，並說：「我們的反應誇張了，如不是這樣，大家邊來得咁好笑，當日我的而且確有啲火，這是肯定的，我不認為他會再提《肥美人》，我們沒有事，我都沒有反枱走咗去。」

盧覓雪稱高矮肥瘦是天生身體特徵，但愈強調，她就覺得愈是歧視，會反感，她說：「只是發表我的睇法，認為這節目（《肥美人》）題材本身含有歧視，正如經常有人話我在肥妹之中算靚女，真的難聽過粗口，又有人叫張天賦和Tyson Yoshi去選『矮男神』，他們唱歌好聽就得，不應被標籤。」

記者：林祖傑