積遜莫瑪被指戀上《十字衝鋒車》伊莎

【明報專訊】《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）今年1月與女演員麗莎保納（Lisa Bonet）結束4年夫妻關係，雖然有傳兩人復合，其間積遜又與《妖夜尋狼》女星姬蒂碧潔仙（Kate Beckinsale）傳緋聞。昨日再有消息稱積遜的「真命天女」其實是《喋血戰士》32歲墨西哥女星伊莎岡沙利斯（Eiza Gonzalez）。據《人物》雜誌報道，兩人雖然各有各忙，但積遜非常關心伊莎，而且感情尚在萌芽階段，只想一起享受歡樂時光。據悉伊莎主演的《十字衝鋒車》（Ambulance）上月初在洛杉磯舉行首映禮，積遜亦有到場。

為西斯汀教堂拍照道歉

另一方面，積遜莫瑪早前到意大利羅馬拍攝新片《狂野時速10》（Fast X），前日在社交媒體表示，羅馬的外景已殺青，不過他就要道歉。事緣積遜抽空跟劇組到梵蒂岡遊覽，並把照片及片段上傳到社交網。有網民發現多張照片在西斯汀教堂的米開朗基羅壁畫前取景，據報為免影響內裏價值連城的藝術品，西斯汀向來嚴禁旅客拍照，網民質疑為何積遜莫瑪可例外？積遜解釋稱是自費的私人觀光，而且有捐獻給梵蒂岡，又表示合照都是應邀拍攝，其間亦有問准，絕無意冒犯及不尊重當地文化之意。