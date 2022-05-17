無緣演女鬼嘆可惜 李佳芯健康為由推劇 龔嘉欣頂上

【明報專訊】李佳芯（Ali）原本接拍新劇《靈戲逼人》，劇中跟張振朗譜人鬼戀，6月正式開工。昨日傳出Ali健康出問題決定辭演，劇組頓失預算，最後女主角由龔嘉欣頂上。Ali早前拍畢新劇《有種好男人》，參與綜藝節目《仨心友行3》，又跟黃庭鋒主持myTV SUPER節目《夢中．情．人》。她因身體不適辭演《靈》劇，粉絲關心她的健康。Ali回覆《明報》說要在工作和休息間取得平衡，因為身體應付不到日以繼夜的通宵拍攝。

「醫生再三叮囑注意休息」

Ali表示並非患上大病，「就係不想變為大病，家庭醫生再三叮囑要我注意休息」。問她不能捱夜，將來能否再拍劇？她說：「可以捱夜，而且我仲好鍾意拍劇，所以唔會放棄，只係不可以再3個月內24小時拍攝。今次好可惜，我未演過女鬼，應該幾好玩。」

《靈戲逼人》監製王偉仁稱劇集有幾個演員選擇，要看公司編排演員的檔期，他早想跟龔嘉欣再合作，去年拍《十八年後的終極告白2.0》合作過，她的表現非常到位和精彩，所以不存在什麼執二攤。

龔嘉欣劇接劇盡力做好

龔嘉欣表示正在趕拍《回歸》，剛好完成此劇後再投入拍攝《靈戲逼人》，她會盡力做好，開心再跟監製王偉仁合作。她稱《靈》劇是輕鬆開心為主，不會太辛苦。

記者：林祖傑