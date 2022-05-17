跟火火絞盡腦汁 《瘋火與膠七》收視未如理想 七仙羽為節目傷腦筋甩頭髮

【明報專訊】人氣急升的七仙羽（七師傅）伙拍火火主持的ViuTV《瘋火與膠七》上周推出，共15集，二人繼《鬼同你上位》後再合作，觀眾對此組合有所期待。他們表示為節目絞盡腦汁，絕無hea拍，七師傅更為問答環節，傷腦筋致甩頭髮。不過節目播出後惹劣評，網民狠批無聊又唔好笑，火火成戰靶，有人要求腰斬節目。七師傅在社交平台發文「救」火，力撐拍檔火火並為節目解畫。《瘋火與膠七》開播首周平均收視點2.3（觀眾人數近15萬），比上周同時段《Go！執！事務所》3.2點，下跌0.9。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

昨日無綫公布上周（5月9日至15日）三台直播收視，馬德鐘主演的《雙生陌生人》首周低開13.5點，隨即變陣由25集刪至20集，第二周收視沒有升跌；《食腦喪B》結局篇15.8微跌0.3。七師傅與火火主持的《瘋火與膠七》接棒MIRROR成員李駿傑主持的《Go！執！事務所》，首周收視低開2.3，比《Go！》3.2下跌0.9點，流失約5.8萬觀眾。

TVB備註周六（14日）晚上11時40分直播《英格蘭足總盃2021/2022決賽─車路士對利物浦》收視平均8.3，最高11.6。以往沒有公布J2收視的TVB，特別備註周日（15日）J2晚上7至11時跨平台直播收視2.6，超越ViuTV同時段的2.5，並稱當晚9時播的電影《保持通話》，平均收視點3.1。

扮鬼扮馬 絕無hea拍

《瘋火與膠七》開播以來劣評如潮，主持火火成戰靶，有網民要求刪去他的鏡頭。七師傅為拍檔發聲，反問網民：「大家不斷的罵他，難度整個節目就是他的錯嗎？」對於要求腰斬節目，她忍不住留言：「腰斬？​狗頭鍘 or 虎頭鍘侍候？」並稱：「其實劇中有淚，玄之又玄，大家懂就懂，不懂尷尬也可以。每集開始都是一些社會現象，之後小遊戲丶之後無奈丶之後淨化，冥想接受現實等。想笑就笑丶想哭就哭丶想點就點，這點自由大家可以有的。」

七師傅與火火早前接受《明報》專訪，透露二人為節目絞盡腦汁，扮鬼扮馬，絕無hea拍。為配合主題「瘋」和「膠」，節目包含玩遊戲、問答環節及趣劇等元素。七師傅稱為節目效果不能顧慮太多，一定要夠瘋和膠才配合主題，否則貨不對辦，所以不介意被玩、被窒；玩輸遊戲一樣要接受大懲罰，沒有特權。她自爆為問答環節，傷腦筋致甩頭髮，「因為不可以純粹答，要答得有創意又搞笑，還要夠精警，所以攰到不得了，頭髮都甩了一半」。

默契十足 互笠高帽

七師傅對於拍檔火火讚口不絕，覺得對方成熟和高智商，「英雄最怕寂寞，我擁有博士學位，如果對方智商相距太遠，實在很難聊得來」。又說火火如此靚仔，不當幕前怎對得起觀眾。火火聞言招架不住，笑說：「我想認，但又有點不好意思。」他跟七師傅再合作，表示愈來愈夾，會互相「交波」，不會爭風頭，「近排師傅狀態咁好，是當紅前鋒，我當然傳波助攻給她入啦，她又信任我，所以大家夾得很開心」。

七師傅與火火除主持外，還要參演趣劇，他們笑稱造型多到記不清，包括公主、觀音、和尚，又要演夫妻、母子等，連精子進入卵巢也扮了，火火笑言：「很大挑戰，每日都不知道當日要拍什麼，但一開機就要揣摩一粒精子和卵巢，身體扮之外，又要背對白，回想起都幾低能。還有一場最難忘的，是拍世界末日，每人都戴了兩盒口罩在面上，包到整個頭都是口罩。」

火火教導演技

七師傅自稱性格不「膠」，所以事前都有想過該怎麼演，全靠火火教導，「最難忘是火火扮公主死了，我扮王子吻醒他。（獻熒幕初吻？）未算吻，只是借鏡」。火火讚七師傅愈拍愈進步，成功擺脫「師傅」身分，認真投入角色，完全交到戲。七師傅覺得一定要對得住觀眾和拍攝團隊，不能hea做。火火讚七師傅好正，「她的努力是不會讓人看到，大家在現場只會見到師傅淡定的一面，但你會發現她其實是有用心準備」。

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