面對觀眾感壓力出「蝦碌」 陳柏宇經常忘拉褲鏈上台

【明報專訊】陳柏宇（Jason）最近推出新歌《墜落》，結合Rock與Hip Hop元素，大玩暗黑風格，「今次是有點Rock的暗黑，我很少以這把聲線演繹歌曲，都幾過癮」。隨着疫情放緩，Jason日前完成了一場戶外live騷，與粉絲見面。

問到是否享受與觀眾面對面唱歌，多過隔住屏幕直播？Jason稱較喜歡後者，因為較小壓力，「其實我在台上表演長期感壓力，因為我不是一個天生表演者，表演時未能很自在，對演唱一定有影響，但這個影響未必是壞，有時緊張地唱又會謹慎一點」。

自信心不足

Jason自爆未上台已經心跳加速，面對愈大的舞台就愈大壓力，所以在紅館開演唱會對住過萬觀眾，內心其實非常緊張，要唱四五首歌後才開始定下來，但平時大部分演出都不會有那麼多首歌熱身，所以長期處於緊張狀態。

問到有否試過因緊張出「蝦碌」，例如忘記拉褲鏈上台？Jason說：「這個經常發生。記得第一次參加歌唱比賽，我唱的時候全程低頭注視同一塊階磚，因為見到觀眾的眼神會好驚，說話是沒事的，但一唱歌就閃閃縮縮，可能對自己無信心，但對表演要求又很高，便出現這種狀况。」

記者：陳釗