【開箱】《茱莉亞》 教煮法國菜 美婦偶像

【明報專訊】無綫的飲食節目一度氾濫，肥媽（Maria Cordero）、李家鼎、陳煒等化身廚神，節目卻難言特色；講述教煮法國菜美國第一代電視女主持茱莉亞查爾德（Julia Child）故事的《茱莉亞》（Julia），今年3月31日在HBO Go首播，並於本月5日播出第8集結局，由於口碑好，在爛番茄影評網站平均近八成好評，隨即宣布開拍第二季。

電視台教煮 家喻戶曉

茱莉亞查爾德的故事曾搬上大銀幕，在電影《茱莉對茱莉亞 - 隔代廚神》由金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）扮演這個在美國家喻戶曉的人物。片中講述茱莉亞陪伴任職外交官的丈夫保羅（史丹利杜茨飾）到法國，並入讀廚藝學校，後來與法國女廚師施蒙妮貝克（Simone Beck）合作推出食譜，還提到保羅被調回美國，又捲入非美活動調查委員會的白色恐怖中。劇集《茱莉亞》則由亞馬遜Prime Video《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）監製丹尼爾高化（Daniel Goldfarb）編劇，每集以一種食物命名，都跟內容有關。英劇《幸福谷》莎拉蘭卡沙亞（Sarah Lancashire）扮演茱莉亞。故事從保羅辭官定居波士頓，寄情攝影繪畫開始，茱莉亞則已跟施蒙妮貝克合作推出了首本食譜《Mastering the Art of French Cooking》，並大受歡迎。《茱莉亞》的人物虛實交錯，雖然大部分真有其人，但茱莉亞的電視節目伯樂、教育電視頻道WGBH非裔助理製作人Alice，正是虛構人物，卻無損劇本結構，更突顯了編劇想表達女性、非白人等在1960年代初美國的弱勢社群，如何創業，建立個人身分認同。

戰後的美國家庭，一般以冷藏便捷的食物為主菜，茱莉亞的食譜卻介紹法國菜，還教主婦親自下廚，做出可媲美高級餐廳的精緻菜式，吸引了Alice的注意，並邀請她亮相WGBH節目。本來由導演Russell到節目主持Albert都瞧不起茱莉亞，慣常訪問文學家如《兔子，快跑》約翰厄普代克（John Updike）的他們，認為身高6呎2吋又聲線奇特的茱莉亞只是普通「師奶」，不知道她已悄悄成為婦女界偶像。帶備廚具受訪，即席煮法式奄列，更讓Albert覺得她「騎呢」。然而也表達了茱莉亞對烹飪的熱情，以及推廣美食的決心。她看準電視愈來愈普及，向WGBH高層推銷自己可主持電視節目《French Chef》。不過保羅不喜電視文化，最初不贊成，茱莉亞為免傷害丈夫自尊，也沒告訴對方要自費所有食材。結果節目大受歡迎，Alice更暗地向其他電視台推銷，把節目賣出去。

受女性主義作家批評

以前的技術不及現在先進，加上資源有限，雖然經過剪接，茱莉亞下廚錄影時，其實需要幾個幫手，包括由筆友轉化為閨密的Avis、編輯Judith等。最初不熟悉電視台運作，甚至要在家先煮一次演練計時。首季的高潮在最尾兩集，茱莉亞與WGBH同事前往紐約出席公共電視晚宴，到訪當地一家高級法國餐廳，主廚Andre得悉她大名，也看過其電視節目，卻囑咐茱莉亞，真正的烹飪還是應該交給男人負責。聽罷茱莉亞很受刺激，更修改了晚宴上的講辭，稱《French Chef》像旅遊節目，不是煮給大廚品嘗，而是期望擴闊觀衆視野，大家會像她一樣烹調佳餚後獲得滿足感。茱莉亞的感言，贏得如雷掌聲，坐在鄰桌的《女性的奧秘》（The Feminine Mystique）女性主義作家貝蒂弗利丹（Betty Friedan）卻提出質疑，認為茱莉亞的節目對女人而言不是典範，反把女人困在廚房裏，30分鐘的節目讓人錯覺以為複雜的法國菜也能迅速完成，要給丈夫煮出媲美米芝蓮三星的菜式，加重了其他家務重擔，根本再沒餘暇讓女人旅遊、逐夢或建立事業。

貝蒂的一番話徹底傷害了茱莉亞一直信守的價值，這其實也是監製兼編劇丹尼爾高化的詰問：到底茱莉亞代表傳統女性價值還是女性主義？結局一集告訴觀衆茱莉亞一度放棄，不想再拍，最後是Paul點醒了太太：如果批評讓所有藝術家都沉默，這個世界會如何沉悶？只要創作團隊和觀衆從半小時的節目中得到歡樂，她就應該繼續下去。

另外，編輯Judith與茱莉亞的關係很特別，Judith這角色甚至很值得拍外傳。Judith獨具慧眼，在被「投籃」的著作中，把《安妮日記》帶到美國出版，是其事業代表作之一。茱莉亞的首本食譜，曾吃出版社閉門羹，也是Judith發現其獨特之處然後出版。 她跟出版社老闆Blanche Knopf如師徒，後者是書癡，卻看不起茱莉亞，認為食譜遠不如嚴肅文學，雖然Judith也把卡繆、沙特等著名法國作家的書介紹給美國讀者認識，但她同時看到茱莉亞的食譜值得推廣之處；也許跟她曾在巴黎居住多年有關，遷回紐約後，普遍的食譜讓她很沮喪，茱莉亞的卻例外，如在沙漠看到清泉。