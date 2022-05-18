《港姐》日本拍外景 何依婷籲勇敢報名 宋宛穎望說服胞妹參選

何依婷表示參選港姐是難得的人生體驗，用錢也買不到。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】《2022香港小姐競選》招募周日（22日）截止，何依婷、宋宛穎、梁凱晴及楊培琳等歷屆及應屆港姐昨日現身電視城呼籲參選。

何依婷叫追求者主動約會

何依婷覺得參選港姐是難得的人生體驗，用錢也買不到，呼籲疫情下在家無事做、返工太悶想轉工的女仔，勇敢報名參選。問她早前入院割良性瘤，目前身體狀况如何？何依婷表示康復進度理想，休息了兩三個月，雖不用覆診，但領悟到身體檢查的重要，決定每年都做一次體檢。

何依婷透露已拍畢劇集《法言人》，現為另一部新劇《神奇的燈泡》開工，劇組很惜她，沒安排動作戲，笑言連牀上動作戲也沒有。她表示疫情下除了開工，都是做宅女，待在家打機、玩貓，坦言恨拍拖，呼籲追求者主動跟她約會。

應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴及最上鏡小姐楊培琳都表示會叫胞妹參選。宋宛穎笑言仍努力游說中，因細妹不夠自信，加上專注讀醫，都是一個心理關卡，說不定最後會偷偷幫細妹交報名表，做對方提名人。宋宛穎透露月底再做大騷司儀，之前獲好評令她增添信心，但同時也感到緊張，希望到時從鄭裕玲身上偷師。

梁凱晴最想到歐洲拍旅遊節目

梁凱晴稱稍後有機會出埠拍旅遊節目，這是她入行心願，地點還未知，希望能到歐洲拍攝。她稱胞妹有意參選，但想先完成學業。楊培琳的19歲妹妹在外國讀書，同樣想讀完大學才選美。

電視廣播有限公司經理（非戲劇分部）何小慧說：「欣逢香港小姐金禧50周年，以及秉承香港小姐國際親善大使、推廣香港的使命，《2022香港小姐競選》大會正籌劃海外拍攝，參選佳麗有機會赴日本拍攝外景。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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