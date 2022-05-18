譚俊彥傳授生仔秘笈 袁偉豪隨時準備做爸爸

【明報專訊】41歲袁偉豪婚後性格改變不少，除受太太張寶兒影響，變得更成熟穩重，與劇集《廉政行動2022》首度合作的譚俊彥成為好友，在對方身上學習到如何當一個溫柔的男人，又獲傳授生仔秘笈。曾對未能登上視帝寶座耿耿於懷的他，不再求獎，現階段的目標只為做好3件事，就是做好作品、做好丈夫及希望將來能做一個好爸爸。

記者：林祖傑

袁偉豪早於2003年已和導演林超賢在電影《重案黐孖Gun》初次合作，相隔19年，能在對方任總監製的電視劇再合作，他認為是一種緣分，「可在這名老師面前，證明我在演技上成長了不少，覺得大家很有默契，這是曾合作過的分別，當年不敢表達自己睇法，現在可以很直接講。不過今次好好彩，動作場面都放在譚俊彥及蔡思貝身上」。

與譚俊彥首次合作拍劇，袁偉豪大讚對方是很溫柔的男人，且十分善解人意，二人一凹一凸，當他煩躁時，在譚俊彥身旁會收斂，變得溫馴很多，他說：「譚俊彥有相當的人生歷練，在他身上學到很多，大家很投契，我很相信他，那份信任伸延到工作以外，彼此興趣相近，成為了好朋友。他甚至會分享婚姻生活，經常叫我快啲生，當我們和姚嘉妮圍在一起，經常講生仔經，毫無芥蒂咁傾偈，又教我什麼時間最好、什麼姿勢最容易中。」

為愛妻惜身少夜蒲

結婚已差不多兩年的袁偉豪，經常獲朋友傳授各種生育方法，但還未得閒實踐，「未很急，不過跟太太已開始有這個想法，會計劃如果將來有小朋友怎樣，是什麼一回事，基本上我已隨時準備好做爸爸，都差不多了。我已經4字頭，其實寶兒都ok的，但現在是她事業的上升期，太太很着緊她的事業和演出，不想自私地在這個時候說想有小朋友，一切都要大家傾好和安排好」。

婚姻生活令袁偉豪有很大改變，少了夜蒲變得深閨，不會獨自騎電單車遊車河，「確實惜身很多，相比年少時，少了那份自我，變得愈來愈安全，駕車都慢了，要顧及另一半」。年過40的他變得着重身體健康，「想更了解清楚自己的身體狀况，始終病痛話唔埋，早前做了一個全面的身體檢查，發現心臟有一條血管輕微鈣化，有膽固醇高問題，起碼知道活了40年，副偈出了什麼問題，要留意和改善」。

不再執著爭視帝

近年袁偉豪盡量一年演一至兩套劇，不是刻意減產，只是想參演的作品更加優質，他說：「這是我的出發點，會細選工作，其實公司也未必知。現在已沒什麼包袱，不一定要演靚仔角色，想改變，試多點不同角色，投入演出，能夠蛻變，這個目標很堅定，不會後悔。」

袁偉豪稱初入行，每年都定下一個目標，由「飛躍進步獎」開始，一直同自己講要攞視帝，始終未能如願，「世事有時就是這樣，曾經以獎項為目標，最後發覺不似預期，有段時間不知這個遊戲是怎樣玩，有點迷失。現在只求做好自己，心態勝於一切，即使偶爾會跌入漩渦，但要學識抽離，跳遠一點看看所擁有的，就不需要那麼執著」。他認為身為前輩，應該要向後輩負起責任，故早前向公司提議擔任藝訓班客席導師，他說：「分享工作經驗和心得，讓有意入行的後輩，早點知道這條路好難行，有所準備。」

場地提供：St.Barts

化妝：Chloe Yu

髮型：Price Wong @HH hair.nail

服裝： Loewe