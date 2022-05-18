胡杏兒短髮迎戰《乘風破浪3》 阿嬌超Deep V鬥纖腰Jessica

【明報專訊】胡杏兒繼年前參加綜藝節目《演員請就位2》，近日又迎戰《乘風破浪的姐姐3》，與其他29名來自中港台韓的女藝人，包括Twins的蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）、少女時代前成員Jessica（鄭秀妍）等，比併唱歌跳舞。

Jessica男友權寧一是阿嬌的舊愛，二人同場成焦點，她們在官方發放的照片大鬥性感，阿嬌超Deep V戰大騷纖腰的Jessica。阿Sa於社交平台分享感受，稱從小便喜歡唱歌，但永遠都唱得不夠，「仔細想想，確實離開舞台好久啦，我也有些想念在舞台的感覺了，這一次，想讓大家重新聽到我的歌聲，那怕是前浪，也可以乘風破浪」。

挑戰自我 不受年齡限制

杏兒以一頭短髮拍宣傳照，稱第一次短髮是《律政新人王》，第二次是《衝上雲霄2》，剛巧每10年剪一次短髮見大家。她說：「今次是唱歌和跳舞，雖然當年在舊公司也出過唱片，間中在台慶節目表演舞蹈，但始終並非那回事。今次能夠有這個給30歲以上的藝人參與的綜藝節目，正好給大家一個正面信息，即使已屆某一個歲數，無論已婚或未婚，甚至已為人母也好，仍可為自己的事業拼搏和挑戰，不要被一個身分框框限制。」

娛樂組