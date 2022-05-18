楊千嬅重溫紀錄片 感觸兒子長大成人

【明報專訊】楊千嬅為入行25周年拍攝的個人紀錄片《I． II ．III MY STORY》，攝製她世界巡迴演唱會走訪的每一站，記錄由少女變人妻再做人母的心路歷程，錄片安排今天（18日）在她的官方YouTube頻道發布。目前身在長沙的千嬅，昨日透過視像接受訪問，說到紀錄片拍好兩年，現在才推出，她笑言當年46歲，疫情關係，沒想到等到48歲才為這部影片宣傳，「歌迷經常追問幾時有得睇，正好最近錄影節目《聲生不息》獻唱一些舊歌，不如一齊上線，同步與歌迷分享」。兩年後看回紀錄片，千嬅感觸良多，「當時兒子還是個小朋友，現在已經是個小大人，無論說話、身高，他真的成長了」。

讚Sally熱情可愛

談到參與《聲生不息》，千嬅最開心是見到前輩葉蒨文（Sally），因入行後未曾遇過對方，第一次錄影見到她與林子祥（阿Lam）一起合唱，真的非常感動。她讚Sally為人熱情又可愛，還keep得很好，並說：「等錄節目時，她會拉筋，輕而易舉將腳拉到貼緊額頭；而且她跟阿Lam非常恩愛。」

問到會否想和老公丁子高，像Sally、阿Lam般同台合唱？千嬅聞言呆一呆，笑道：「嘩，遲多幾年先諗。不過我見到佢哋咁sweet、咁恩愛，最希望係老咗之後，同老公都可以好似佢哋咁。」最近千嬅加盟華納唱片，透露自覺還是專注做歌手最好，歌曲版權及行政的事情，由專業公司幫她處理，可以減輕很多工作量。

娛樂組

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