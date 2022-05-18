【開箱】《十字衝鋒車》 76分鐘變兩小時片長 米高比爾進退失據？

【明報專訊】導演米高比爾（Michael Bay）擅拍剛陽味重的動作片，由《石破天驚》、《絕世天劫》到《變形金剛》系列都賣座，新片《十字衝鋒車》（Ambulance）集合《斷背山》積基倫荷（Jake Gyllenhaal）、《我們．異》男星耶也亞度馬甸（Yahya Abdul-Mateen II）及《喋血戰士》伊莎岡沙利斯（Eiza Gonzalez）主演，上月8日在美國開畫，成績欠佳，成本約4000萬美元，全球票房5110萬美元，以疫下標準並不理想；影評亦毁譽參半，讚的是連串飛車及槍戰動作場面出色，但有報道指這類電影只會吸引較年長的男觀衆入場，究其原因，新一代看慣電腦特技加料炮製的超級英雄片，把洛杉磯變身槍炮戰場的《十字衝鋒車》，又如何能相比？

改編2005年丹麥同名電影

《十字衝鋒車》講述退役軍人Will（耶也亞度馬甸飾）急需醫藥費為太太治病，走投無路下於是找一同長大的異姓兄長Danny（積基倫荷飾）幫忙，後者自小跟從父親犯案，最新目標是跟團隊搶劫洛杉磯最大銀行，瓜分金庫3200萬美元。Will最終加盟，但行動失誤，被洛杉磯刑警、專責調查組及聯邦密探包圍、黨羽覆沒，Will為救Danny，槍傷了警察Zach，並騎劫了救護車及救護員Cam（伊莎岡沙利斯飾），Will不忍置Zach於不顧，把他抬上救護車，一起逃亡，但警方已佈下天羅地網。

此片改編自2005年的同名丹麥電影，原作片長只有76分鐘，米高比爾執導的《十字衝鋒車》則136分鐘，加鹽加醋部分自然大增，是否合情理？亦正是此片最受批評的部分。

丹麥原作是2005年電影，講述兄弟Tim與Frank為母籌錢治病，搶劫銀行，結果前者擦槍走火，引來警察追捕，最終偷走了一部救護車逃亡，隨後才發現車廂有護士及垂死的心臟病人。這個版本的戲劇張力，來自Tim比較善良及心腸軟，不忍傷害無辜，當Frank決定遺棄兩名人質在樹林，Tim不忍，逼對方折返，救了病人一命；另一方面，警方對他們窮追不捨，雙方最終對峙。原著角色關係簡單，《十字衝鋒車》篇幅大增，自然橫加枝節；首先Will是養子，跟Danny是異姓兄弟，卻感情深厚。Will善良正直，亦保留了原作Tim的個性，只是救母變成救妻，還要安排Will是退伍軍人，孩子仍在襁褓。原著的心臟病患來到新片，換成了受槍傷的警察Zach。其中一幕講述Cam發現Zach血流不止，要立即取出子彈，於是透過視像，3名專家會診，再在Will的協助下，Cam救回Zach一命，但片中為脾臟止血的方法，是否太過兒戲？原著是17年前作品，只能透過有聲無畫的電話指導，似乎更容易令人信服。

為豐富內容橫加枝節

為了豐富兩個多小時內容，《十字衝鋒車》加插了不少警察角色，包括普通巡警Zach及拍檔Mark、專責調查組的Monroe，以及跟Danny曾是朋友、對他十分了解的FBI探員Anson，卻突顯了劇本漏洞及劇情誇張。首先Zach為何會被挾持？緣於心儀銀行出納員，經拍檔Mark鼓勵，終鼓起勇氣約對方外出，才會撞破Danny打劫。其實Monroe等人早已埋伏，Danny與Will依然能逃命，是警方輕率，還是帶了Zach上救護車方保命？警方緝捕兩名只駕駛一輛救護車的「悍匪」，出動兩架直升機及無數警車陸空夾擊，幾乎游走了大半個洛杉磯，依然沒有任何制服對方的行動。因為警察的命才是命？怕傷及同袍，所以投鼠忌器？好像完全不關心車上還有女救護員Cam。至中途Danny以800萬美元邀父親昔日道上好友幫忙，出動的槍炮，足以打一場小型巷戰。此片的公路飛車，槍戰場面，不缺官能刺激，然而當下再不是20年前，像《絕世天劫》中鑽油台工人可變身太空英雄救地球，觀衆只要看得爽快過癮，就不管情理。今天在講元宇宙、虛擬貨幣，還有多少人荷槍實彈搶劫銀行？還會為了800萬美元就借出軍火，連老巢和兒子也被犧牲？米高比爾如果要再拍這類型電影，大概還得對劇本再三參詳。

上映日期：5月12日