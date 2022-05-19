康城影展開幕 澤連斯基盼新差利出現 法國版《屍殺片場》獲鼓掌5分鐘

【明報專訊】第75屆康城影展香港時間昨日凌晨掀開序幕，由開幕電影《Final Cut》打頭陣，《星光夢裏人》金像導演哈薩拿維斯（Michel Hazanavicius）重拍4年前的日本片《屍殺片場》，獲全場鼓掌5分鐘。之後烏克蘭總統澤連斯基透過視像發言，稱「我們別無選擇，只能繼續為自由而戰」；《最後的蘇格蘭王》金像影帝科力士韋德加（Forest Whitaker）獲大會頒發金棕櫚榮譽獎，他致辭時提到新冠疫情爆發兩年，「隔離期間我們的生活都改變了」，不少嘉賓聞言點頭同意。不過大會呼籲嘉賓戴上口罩看開幕電影，據美媒報道，全場2000觀衆，當中只有約百分之五遵從。

受新冠疫情影響，2020年的康城影展取消，去年延期至7月，今年恢復傳統於5月舉行；而且放寬了防疫措施，譬如在紅地氈已毋須戴口罩，不過到戲院內，大會還是呼籲，「電影放映期間，我們強烈呼籲大家戴上口罩」。據外媒目測，只有約百分之五的少數觀衆看戲時戴上口罩。另外，社交媒體TikTok雖然是大會贊助商之一，大會卻堅持在紅地氈的自拍禁令，若拿出手機影相，很大機會被工作人員阻止。

再次由喪屍片揭開序幕

繼2019年占渣木殊（Jim Jarmusch）執導的《死無可死》後，康城影展再次以喪屍片作開幕電影；哈薩拿維斯執導、其妻貝妮絲碧祖（Berenice Bejo）及《代客界女》羅曼杜利斯（Romain Duris）主演的《Final Cut》，原名《Z》，哈薩拿維斯稱接到烏克蘭學院的信件說，「Z」在當地已成為俄羅斯入侵烏克蘭的象徵，所以最後決定改名，「我的電影是要帶歡樂給觀衆，不希望直接或間接跟戰爭聯繫起來」。

法國片《Final Cut》重拍2018年的日本電影《屍殺片場》，後者由上田慎一郎執導，濱津隆之主演，片中是戲中戲，講述一名導演拍攝喪屍片的經過，當年以20萬港元低成本製作，締造超過2億港元票房，成為刀仔鋸大樹成功的日本影壇佳話。據外媒報道，康城觀衆反應熱烈，全場笑聲不絕，放映完畢後更鼓掌5分鐘。

演員出身的烏克蘭總統澤連斯基其後透過視像發言，稱電影很多時候能團結人民，對抗威權主義；又提及差利卓別靈（Charlie Chaplin）自導自演的《大獨裁者》，正是諷刺納粹德國，其時美國遠未參與二戰，「世界需要新的差利，證明電影不會沉默，我們需要電影結局每次都站在自由的一方」。澤連斯基表示，烏克蘭仍在戰鬥，「我們別無選擇，只能繼續為自由而戰」，又表示肯定獨裁者會失敗，「我們將會戰勝，榮光歸烏克蘭」。

科力士韋德加獲頒榮譽獎

據報今年康城影展將會放映多齣有關俄烏戰爭的電影，包括烏國電影人Sergei Loznitsa執導的紀錄片《The Natural History of Destruction》，以及立陶宛導演Mantas Kvedaravicius的紀錄片遺作，今年4月Mantas在烏克蘭東部工業重鎮馬里烏波爾拍攝紀錄片期間遇害。

科力士韋德加1988年曾經憑奇連伊士活（Clint Eastwood）執導《天裊》爵士樂手Charlie Parker的角色，榮膺康城影帝。昨日他重返康城，宣傳有份監製的紀錄片《For the Sake of Peace》，講述南蘇丹一班致力維持和平的年輕人故事。科力士在開幕禮上獲頒發金棕櫚榮譽獎，他在記者會上表示，當年在康城稱帝時還是一個孩子，卻首次在國際獲得認可，因此不懂得怎樣回應。