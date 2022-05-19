金賽綸涉醉駕撞爛電箱受查

閉路電視片段顯示金賽綸的座駕撞向電箱，之後傳媒拍到肇事現場電箱移位，到處碎片。

【明報專訊】曾伙拍元斌合演《殺手代父》的金賽綸，涉嫌醉酒駕駛被韓國警方立案調查。韓媒報道，金賽綸昨日上午8時許，在首爾江南區鶴洞發生交通意外。從閉路電視片段所見，金賽綸座駕多次撞向路邊電箱及樹木，撞毁電箱後駕車離開。隨後有巿民報警稱有車輛「之」字形行駛，最後金賽綸座駕遭警方截停，她拒絕「吹波仔」接受酒精測試，但要求抽血，故送往醫院。據悉金賽綸在家人陪同下抽血後回家。

無道歉捱轟 傳有醉男同車

警方現以金賽綸涉嫌酒後駕駛立案調查。金賽綸所屬事務所Goldmedalist表示，為準確得出血液中酒精濃度，所以抽血檢查，料一周後有結果，她今後會誠實受查。

金賽綸醉駕事件曝光後，外界指摘她未有道歉，又指她撞毁電箱致該區短暫停電。有韓媒爆料事發時，金賽綸車上載有一名男星，但未有公開身分，有報道指該男星當時醉到不省人事。據報金賽綸最近忙於與《The King：永遠的君主》禹棹煥及《Rugal：無淚交鋒》朴誠雄拍攝Netflix韓劇《獵犬們》，Netflix表示會調整金賽綸的檔期。另外她落實主演SBS電視台新劇《Trolley》，SBS稱暫未有任何變動。

文：蘇珮欣