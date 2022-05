【開箱】《奇異女俠玩救宇宙》 楊紫瓊多元宇宙尋找愛

next

【明報專訊】Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》美國票房收近3億美元(約22.7億港元),雖然叫座,口碑卻兩極,同樣以多元宇宙為題材的獨立電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),楊紫瓊主演,票房未算大賣,但影評一面倒讚好,著名影評網站「爛番茄」給予96%好感度,更獲美國SXSW電影節及台灣金馬奇幻影展選為開幕電影,難怪被視為下屆奧斯卡「黑馬」。

華裔大媽化身超級英雄

誰說低成本獨立電影不宜觸碰科幻題材?由Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4:終局之戰》導演羅素兄弟監製、《救你命3000》華裔導演關家永與美籍拍檔丹尼爾施奈特(Daniel Scheinert)攜手編導,製作費僅需2500萬美元(約1.95億港元)的《奇異女俠玩救宇宙》,3月25日在美國開畫,截稿前仍佔北美票房排行榜第4位,收逾4700萬美元(約3.67億港元)穩賺不賠。香港受第五波疫情影響,延至今日(19日)上映。

《奇異女俠玩救宇宙》講述移民美國的華裔大媽秀蓮(楊紫瓊飾),既要照顧家庭:當日反對她結婚和移民的父親(吳漢章飾)、一事無成的老公(關繼威飾),以及青春反叛的女兒(史蒂芬妮許飾),又要跟糾纏不休的稅務局職員(珍美李寇蒂斯飾)解釋自家洗衣店的經營難題,身心俱疲之際,老公突然聲稱來自多元宇宙,嚷着要她出手拯救即將崩壞的世界,大媽如何化身超級英雄,對付邪惡女魔頭?

如果說《蜘蛛俠:不戰無歸》出現3個來自不同宇宙的蜘蛛俠已很瘋狂的話,《奇異女俠玩救宇宙》有N個楊紫瓊版本,包括新移民、女明星、香腸星人、化成液體甚至動畫姿態亮相,才算真正「失控多元宇宙」。其中又以香腸星人造型最有趣,她的手指變成又長又軟的香腸後,根本無法拿起東西,於是改以腳趾彈琴,這場戲看似無聊,箇中其實充滿正能量,值得觀眾細味。

敘事手法出人意表

另一方面,戲中楊紫瓊為切換身分,藉此取得另一宇宙力量的過程亦相當搞笑,關繼威建議她可透過撒尿、即時午睡、掉轉鞋穿,以及更荒謬絕倫的方式變身,成為全片笑點所在。電影以瘋狂的畫面和情節,配合出人意表的敘事手法,說的卻是老生常談的家庭倫理關係:面對任勞任怨卻密謀離婚的丈夫、反叛衝動但渴望關注的同性戀女兒,加上思想守舊且不良於行的老爸,身為妻子、母親和女兒等多重身分的楊紫瓊,面對壓力可能比拯救宇宙來得更大,然而為母則剛,當她把問題一一解決後,終於明白世上無難事,只要有「愛」便能宇宙無敵。

(明日再續)