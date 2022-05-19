【開箱】《奇異女俠玩救宇宙》 楊紫瓊多元宇宙尋找愛

【明報專訊】Marvel超級英雄片《奇異博士2：失控多元宇宙》美國票房收近3億美元（約22.7億港元），雖然叫座，口碑卻兩極，同樣以多元宇宙為題材的獨立電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），楊紫瓊主演，票房未算大賣，但影評一面倒讚好，著名影評網站「爛番茄」給予96%好感度，更獲美國SXSW電影節及台灣金馬奇幻影展選為開幕電影，難怪被視為下屆奧斯卡「黑馬」。

華裔大媽化身超級英雄

誰說低成本獨立電影不宜觸碰科幻題材？由Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟監製、《救你命3000》華裔導演關家永與美籍拍檔丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）攜手編導，製作費僅需2500萬美元（約1.95億港元）的《奇異女俠玩救宇宙》，3月25日在美國開畫，截稿前仍佔北美票房排行榜第4位，收逾4700萬美元（約3.67億港元）穩賺不賠。香港受第五波疫情影響，延至今日（19日）上映。

《奇異女俠玩救宇宙》講述移民美國的華裔大媽秀蓮（楊紫瓊飾），既要照顧家庭：當日反對她結婚和移民的父親（吳漢章飾）、一事無成的老公（關繼威飾），以及青春反叛的女兒（史蒂芬妮許飾），又要跟糾纏不休的稅務局職員（珍美李寇蒂斯飾）解釋自家洗衣店的經營難題，身心俱疲之際，老公突然聲稱來自多元宇宙，嚷着要她出手拯救即將崩壞的世界，大媽如何化身超級英雄，對付邪惡女魔頭？

如果說《蜘蛛俠：不戰無歸》出現3個來自不同宇宙的蜘蛛俠已很瘋狂的話，《奇異女俠玩救宇宙》有Ｎ個楊紫瓊版本，包括新移民、女明星、香腸星人、化成液體甚至動畫姿態亮相，才算真正「失控多元宇宙」。其中又以香腸星人造型最有趣，她的手指變成又長又軟的香腸後，根本無法拿起東西，於是改以腳趾彈琴，這場戲看似無聊，箇中其實充滿正能量，值得觀眾細味。

敘事手法出人意表

另一方面，戲中楊紫瓊為切換身分，藉此取得另一宇宙力量的過程亦相當搞笑，關繼威建議她可透過撒尿、即時午睡、掉轉鞋穿，以及更荒謬絕倫的方式變身，成為全片笑點所在。電影以瘋狂的畫面和情節，配合出人意表的敘事手法，說的卻是老生常談的家庭倫理關係：面對任勞任怨卻密謀離婚的丈夫、反叛衝動但渴望關注的同性戀女兒，加上思想守舊且不良於行的老爸，身為妻子、母親和女兒等多重身分的楊紫瓊，面對壓力可能比拯救宇宙來得更大，然而為母則剛，當她把問題一一解決後，終於明白世上無難事，只要有「愛」便能宇宙無敵。

（明日再續）