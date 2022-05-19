少數親友送別 胡楓馬海倫致哀 曾江喪禮低調 遺孀焦姣消瘦現身

【明報專訊】資深演員曾江上月27日被發現倒斃於指定檢疫酒店房間，終年87歲。曾江生前表示想後事從簡，女兒曾慕雪依照父親遺願，低調處理喪事，前日於教堂以天主教儀式舉行追思會，只通知少數摯親好友送別，圈中好友有胡楓及馬海倫出席。曾江太太焦姣現身時神情哀傷，胡楓及馬海倫跟她擁抱安慰。曾慕雪在儀式後捧着父親遺照，隨曾江靈柩步出教堂，靈柩隨即移奉火葬場火化。

曾江突然離世，家人一時難以接受，強忍悲痛辦理身後事。喪禮依照曾江生前遺願，前日下午低調於教堂以天主教儀式舉行追思會，僅通知少數摯親好友。曾江女兒曾慕雪及遺孀焦姣一早到場打點，痛失老伴的焦姣消瘦不少。

前妻鄧拱璧偕丈夫阮兆輝送別

曾江的第二任太太鄧拱璧與丈夫阮兆輝、好友胡楓及馬海倫等有到場送別，曾江的遺照面帶笑容望向一邊，右手搭着肩膊。喪禮於下午2時30分開始，約半小時後結束，曾江的靈柩隨即移送至火葬場火化。曾慕雪捧着父親遺照步出教堂，戴上口罩的她難掩傷感。火化儀式於3時25分完成，胡楓、馬海倫離開前上前擁抱焦姣以示安慰。焦姣在曾江離世後，曾表示人生的悲歡離合是常態，應該面對接受，她一定會挺過去。

焦姣親選遺照 名攝影師操刀

曾慕雪事後接受傳媒訪問，表示在追思會跟父親正式道別，心情平復。她透露焦姣Auntie情緒平靜，但始終跟父親相處多年，會十分不捨。至於父親的遺照由焦姣Auntie揀選，是父親之前在美國由著名攝影師操刀，曾江好喜歡這張照片。關於曾江的骨灰，曾慕雪說要想想再決定。

馬海倫昨日凌晨在社交網上載曾江遺照，留言悼念：「抱着不捨心情送大哥（曾江）最後一程，大家都排隊走，你先走一步，將來在另外世界再見。」

戲中靈堂留影 被指百無禁忌

負責管理曾江短片平台帳戶的工作人員，前日在平台寫道，「曾老師，今天是你的告別儀式，此別已無再見，此後餘生再無你，你常眠，我常念。我最尊敬的曾江老師，你一路走好，你曾說過，你的人生過的很爽，願你在天堂也是。千言萬語，盡在不言中，感謝有你！」管理員還上載一張相片，是曾江站在有自己照片的靈堂留影，再留言，「後面一張是曾先生5年前拍的一部劇照，曾先生當時說拍一張照留一個紀念。」有網民說可見曾江百無禁忌，用平常心看生死。

娛樂組