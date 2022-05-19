熊黛林懷胎已覺孖女性格不同

【明報專訊】名模熊黛林最近為無綫第二輯《日日媽媽聲》擔任嘉賓，談及照顧4歲孖女Kaylor及Lyvia的趣事。她稱孖女樣貌和性格都略有不同，懷胎時已發覺一個比較懶，不太願意郁，另一個則不停在肚內踢較好動。回想孖女初出世，同時照顧兩個感吃力，「有時一個剛睡着，另一個就醒，可能弄醒另一個。一整晚不停循環，完全不能睡。不過當餵哺母乳時抱着女兒『一邊一個』，感覺好幸福」。她早前離港工作，隔離14日，女兒不在身邊，笑言終於有覺好瞓感開心，但回家孖女坐在她大腿上擁抱，又好冧。

戒消夜靠睇飲食短片

另一方面，熊黛林為醫學美容中心續任代言人，身形弗爆的她穿白色露肩開叉貼身裙，大騷纖腰長腿。為保持苗條身形，熊黛林親力親為照顧孖女當做運動，又用特別方法節食，「以前夜瞓有食消夜習慣，食極都不易肥。不過生完小朋友，食得太飽會胃酸倒流和易肥，所以戒了。如果肚餓，看別人食或看飲食短片，當自己有份食」。她稱保養要內外調理，保持心境開朗也重要。自爆做媽咪後曾經有段時間迷失，失去自信，「因為照顧女兒減少工作，大多數時間被困在家，很少外出食飯，缺乏私人生活。直至女兒逐漸長大，才抽空健身、購物及工作，否則擔心跟社會脫節」。

熊黛林雖然拍廣告，又返內地拍電視劇，始終將家庭放首位，慶幸丈夫支持。

記者：林蘊兒