開電視播林峯《黑金風暴》戰《冥冥之中》《終極告白2.0》 劉心悠稱對撼觀眾得益兼刺激市場

無綫以譚俊彥與龔嘉欣主演的《十八年後的終極告白2.0》（右圖）迎戰劉心悠與郭羡妮的ViuTV劇集《冥冥之中》（左圖）。

馬浚偉（左）雖貼心護花，但劉心悠（右）仍因失平衡嚇到爆喊。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】劉心悠主演ViuTV劇集《冥冥之中》將於本月30日晚上9時30分首播，有指無綫變陣將馬德鐘主演的《雙生陌生人》縮減5集，提早結局，調動譚俊彥與陳山聰的《十八年後的終極告白2.0》迎戰；香港開電視下月13日加入港劇戰線，同時段播映林峯與周秀娜主演的警匪劇《黑金風暴》。劉心悠對於《冥》劇跟《終極告白2.0》對撼，認為有不同選擇，得益是觀眾，又可以刺激市場，希望人人有工開。

劉心悠昨日與馬浚偉（馬仔）、施匡翹到馬鞍山拍攝港台電視電影《我們的開學禮》煞科戲。馬仔與心悠重現玩滾軸溜冰談情一幕，不懂踩Roller的心悠，著上滾軸溜冰鞋後失平衡大叫，拉實馬仔衣衫求救，嚇得當場扁嘴、落淚。幸得擅長滾軸溜冰的馬仔貼心從旁護花，全程捉緊心悠的手。

為心悠改劇情

心悠休息後平復情緒，表示首次接觸滾軸溜冰，覺得不好玩，「好似會隨時頭撞落地，失重心的感覺好恐怖，那天玩滾軸溜冰戲話拍就拍，著鞋後不敢郁，要別人推我」。

馬仔讚心悠第二次踩滾軸溜冰已有明顯進步，重提日前拍戲時，對方只滑行一呎已慌張尖叫，劇組臨場決定改劇情遷就，「本來我們踩一個圈談情，最後改成我獨自轉圈，然後走到她身邊傾偈。其實心悠勇於嘗試已值得嘉許。」

馬仔笑稱承諾6月跟心悠合作的20集電視劇《我們的畢業禮》，加插她愛好的打網球、做木工和照顧鸚鵡等情節，心悠聞言展笑顏。

喜見同業百花齊放

心悠與郭羡妮主演的劇集《冥冥之中》月底於ViuTV播出，無綫變陣迎戰，縮減視帝馬德鐘主演的《雙生陌生人》5集，提早結局，以同屬視帝譚俊彥伙拍陳山聰的《十八年後的終極告白2.0》接檔對撼。心悠表示：「得益是觀眾，大家有多個選擇，可以刺激市場，非常好，讓同行個個有工開。」

馬仔稱《我》片暫定6月中起，逢周六和周日播出，加上周一至五播映的《冥》劇，屆時一星期7日都見到他的拍檔心悠與羡妮演出，喜見同業百花齊放。心悠賣口乖說：「我不會偏心，到時會捧馬仔場，《冥》劇剪接後的效果，我也很期待。」

此外，香港開電視昨日宣布加入戰線，林峯、周秀娜與黃浩然主演的警匪劇《黑金風暴》，於6月13日晚上9時30分首播。其他演員包括吳啟華、郭政鴻、高鈞賢、梁競徽、連詩雅等，為觀眾提供多一個港劇選擇。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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